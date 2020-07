Thérapies musicales

De la berceuse fredonnée pour stimuler le bébé prématuré aux ateliers chants organisés avec les malades d’Alzheimer en passant par les mélodies diffusées pour apaiser les personnes opérées, la musique est de plus en plus présente en milieu médical ou paramédical en raison de ses nombreux bienfaits. Depuis une trentaine d’années, les progrès de la neuroimagerie ont permis d’objectiver ses effets sur le cerveau et les recherches se multiplient pour cerner plus précisément les pathologies dans lesquelles elle pourrait être utile. Si, dans la plupart des cas, il ne s’agit pas de remplacer les traitements classiques mais de compléter leurs effets, elle permet parfois un moindre recours aux médicaments. Patients mais aussi soignants et aidants apprécient cette solution très généralement dénuée d’effets secondaires.