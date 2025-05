Entre un simple ralentissement du cerveau lié au vieillissement et un dysfonctionnement cérébral pathologique, la distinction n’est pas toujours facile. D’autant que notre état cognitif fluctue au gré de nos conditions de vie, comme l’illustrent ces trois exemples tirés de la pratique d’un médecin généraliste.

→ Mme Jean a perdu son mari

Après avoir perdu son mari il y a quelques mois, Mme Jean*, 76 ans, est persuadée maintenant de perdre la tête. Elle ne dort plus, oublie ses rendez-vous, n’arrive plus à se concentrer, égare ses clés, se sent débordée par les démarches consécutives au décès de son époux, n’a plus de goût pour voir ses proches. Les articles qu’elle a lus sur la maladie d’Alzheimer lui font redouter l’entrée dans cette maladie. Je suis son médecin traitant. Après avoir tenté de la rassurer sur la normalité de ses troubles après un tel traumatisme psycho­logique, je lui fais passer le test du MMS et celui des « 5 mots » (voir encadré), normaux tous les deux. Cela ne la convainc pas. Elle demande des examens plus approfondis. Ce n’est qu’après avoir accepté d’essayer un traitement anti­dépresseur qu’elle retrouvera son énergie et mettra à distance ses