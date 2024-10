Deux tiers des Français déclarent souffrir du bruit, de façon plus ou moins régulière. Et, s’ils devaient déménager, le risque d’hériter de voisins pénibles constituerait leur toute première crainte (1). Dans ce contexte, calfeutrer leur logement tente de plus en plus de personnes. « Zéro bruit, on n’y arrive jamais. Toutefois, on peut toujours parvenir à bien s’isoler », affirme Paul de Tricaud, ingénieur acoustique à la retraite, qui a mené de nombreux chantiers de grands ensembles immobiliers. Il souligne l’efficacité, mais également la complexité des interventions en la matière. Car s’il existe bien de nombreuses solutions techniques pour bloquer les nuisances sonores les plus gênantes – quelles que soient leur origine, leur intensité et la qualité architecturale de l’habitation –, le « zéro décibel » n’est ni atteignable ni souhaitable en pratique. Un élément à garder en tête quand on cherche à retrouver un environnement apaisé.

Des matériaux très performants

On dispose aujourd’hui de matériaux et de dispositifs d’isolation très performants : fenêtres à double-vitrage, contre-­parois, doubles joints, plafonds suspendus ou encore coffrages d’équipements bruyants. Des tests en laboratoire mesurent précisément l’atténuation sonore offerte par ­chacun d’entre eux. Pour