Il y a toujours quelque chose à réparer ou à améliorer dans un logement. Et cela peut coûter cher. Mais faire soi-même n’est pas forcément compliqué. Et s’il faut engager un professionnel, le budget travaux ne va pas obligatoirement déraper.

Avec l’envolée des coûts des matériaux (de +19 % à +43 % depuis 2020 selon la Fédération française du bâtiment), faire soi-même ou trouver des solutions peu onéreuses est devenu absolument indispensable pour beaucoup de ménages. Vous pouvez apprendre à effectuer certains petits travaux, comme déboucher un évier ou poser des étagères, grâce à de multiples tutoriels publiés sur Internet. Vous avez également la possibilité de prendre des cours organisés par les grandes surfaces de bricolage comme Leroy Merlin et Castorama. Ils coûtent entre 5 et 10 € la séance, voire sont gratuits, l’objectif étant évidemment de vous inciter à acheter du matériel sur place. Le seul inconvénient, c’est que le programme, fixé par le magasin, n’est pas sur mesure. Cependant, n’hésitez pas à poser des questions pour obtenir des conseils.

Demander un coup de main

Et si le bricolage que vous avez prévu de réaliser dépasse vos compétences, il est possible de faire appel à des gens qui sont près de chez vous. Les sites et applications spécialisés tels qu’AlloVoisins, Needhelp, Ring Twice ou encore Lulu dans ma rue mettent en relation des personnes pour un échange de service ou des petits travaux