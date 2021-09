Achat d’un spa Le fabricant bullait

Madame C. commande un spa à une société spécialisée en décembre 2019. Elle verse un premier acompte de 900 €. On lui annonce un délai de fabrication de deux mois. Mais, du fait de la crise sanitaire et du confinement qui s’ensuit, l’engagement ne peut être tenu. La consommatrice l’admet. En juin 2020, le vendeur l’informe d’une nouvelle date de livraison, fin août ; elle verse un second acompte de 2 500 €. Début septembre : la cliente ne voit toujours rien venir. Elle contacte l’entreprise, qui va enchaîner les promesses de livraison. Des travaux préparatoires ayant été effectués pour accueillir ce spa, l’annulation de la commande ne peut guère être envisagée. En février 2021, pour sortir de l’impasse, Mme C. s’adresse à l’UFC-Que Choisir d’Orléans. L’association locale (AL) perçoit aussitôt une difficulté : le siège du vendeur est situé en Andorre. La principauté ne faisant pas partie de l’Union européenne, y intenter une action en justice serait délicat… « Malgré notre scepticisme quant à l’issue de notre demande, indique l’AL, nous avons adressé un courrier à la société, afin qu’elle respecte au plus vite ses engagements. » Et ça paye ! Assez rapidement, un transporteur contacte Mme C. et son spa lui est livré. « Après plus d’un an d’attente, nous l’avons enfin reçu, écrit-elle à l’AL. Je tiens à vous remercier et je salue votre travail de bénévole. »