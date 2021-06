Meubles Un remboursement plutôt qu’un avoir

Septembre 2018, madame B. se rend à la Foire de Savoie. Elle y fait l’acquisition d’un caisson à tiroirs et d’un porte-pantalons. La livraison et l’installation du mobilier sont prévues en avril 2019, puis reportées en juin. Le jour dit, il s’avère qu’il est impossible de poser les deux meubles l’un en dessous de l’autre, comme cela avait été envisagé au moment de la commande. La cliente décide alors de ne conserver que le second élément. De fait, l’installateur repart avec le caisson. Estimant qu’il est parfaitement légitime que cet équipement lui soit remboursé, la consommatrice contacte le vendeur. Après de nombreux appels, ce dernier lui signifie que sa demande ne peut pas être satisfaite pour des raisons comptables, mais il lui propose un avoir. Madame B. le refuse et se rapproche de l’UFC-Que Choisir d’Aix-les-Bains. L’association locale (AL) lui conseille d’adresser un courrier afin d’obtenir gain de cause. Pas de réponse. À son tour, l’AL sollicite l’enseigne. Quelque temps plus tard, madame B. reçoit un chèque de 150 € correspondant à l’avoir.