Covid-19 Une croisière qui tombe à l’eau

Monsieur et madame A. réservent une croisière en Égypte, du 24 octobre au 2 novembre 2021, auprès de l’agence Tonic Tourisme. Interrogée, celle-ci leur indique qu’ils doivent présenter un schéma vaccinal complet avant le départ, sans besoin de procéder à un test PCR ni à l’aller ni au retour. Las ! Le 24 octobre, une fois en Égypte, ils sont renvoyés en France. La raison ? Ayant attrapé le covid début 2021, ils n’ont été vaccinés qu’une fois et non deux ; les autorités égyptiennes exigent, dans ce cas, un test PCR négatif pour entrer sur le territoire. L’agence n’a pas averti les époux de cette disposition. Ces derniers sont remboursés de 2 952 € par la compagnie ­d’assurances Assur Travel, sur un coût total de 4 976 €. Insatisfaits, et après avoir vainement tenté de résoudre ce litige à l’amiable avec l’aide de l’UFC-Que Choisir du Morbihan, ils saisissent le tribunal judiciaire. Le jugement rendu considère qu’il incombait au voyagiste de les informer « complètement sur les conditions d’entrée en Égypte, eu égard à leur situation personnelle. […] La seule mention “vaccin obligatoire”, sans autre précision […], et le simple renvoi à des sites dédiés ne constituent pas les renseignements sur les formalités sanitaires que l’agence doit communiquer ». Demander au client de s’informer lui-même crée « un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ». Tonic Tourisme est donc condamné à payer au couple 2 233,90 € de dommages et intérêts, 1 000 € pour le préjudice moral et 200 € pour les frais de procédure.