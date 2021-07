© O.MORIN/AFP Voyages et Covid-19 Le certificat numérique Covid européen entre en vigueur

Le pass sanitaire européen entre en vigueur ce jeudi 1er juillet 2021. Les Européens disposant d’une vaccination complète, d’un test négatif ou d’une preuve de guérison du Covid-19 pourront voyager plus facilement dans l’Union européenne. Mais attention, certains pays conservent des restrictions spécifiques.

Alors que la saison touristique redémarre, malgré la menace du variant Delta qui incite de nombreux pays à ralentir leur déconfinement, il va être (un peu) plus facile de voyager à partir de ce jeudi dans les 27 pays de l’Union européenne (UE), ainsi qu’en Islande, Norvège, Suisse, Andorre, Saint-Marin, à Monaco, au Vatican et au Lichtenstein. Le pass sanitaire européen – officiellement appelé « certificat numérique Covid européen » – entre en effet en application.

Numérique ou papier

Ce certificat est délivré systématiquement par le professionnel qui a fait le vaccin ou le test. Le certificat prend la forme d’un QR Code délivré sur papier ou sous forme électronique, à charger dans l’application TousAntiCovid. Le format de ce QR Code est le même dans tout l’espace européen : l’objectif est qu’un douanier, par exemple, n’ait besoin que de quelques secondes pour flasher ce QR Code afin de vérifier le statut d’une personne, plutôt que de déchiffrer un document qui n’est pas forcément rédigé dans sa langue.

Trois possibilités pour circuler

La vaccination n’est pas obligatoire pour circuler entre pays. Ce laissez-passer peut prendre trois formes différentes :

un certificat de vaccination avec l’un des vaccins autorisés par l’Agence européenne du médicament (EMA). Attention, le cycle vaccinal ne s’achève pas au moment de la dernière injection. Il n’est considéré comme valable que 2 semaines après la 2 e injection des vaccins Cominarty (Pfizer), Moderna ou AstraZeneca, 4 semaines après le vaccin Janssen, et 2 semaines après injection unique pour les personnes ayant eu le Covid.

Bon à savoir : attention, le format du QR code des attestations de vaccination a changé le 25 juin afin d’être conforme aux normes européennes. Si vous avez été vacciné avant cette date et avez imprimé votre attestation, il vous faut en générer une nouvelle sur le site Attestation-vaccin.ameli.fr. Si vous l’avez importée sur l’application TousAntiCovid avant cette date, il vous faut aller dans « Mon Carnet » et cliquer sur « Convertir au format européen » pour que l’opération se fasse en quelques secondes ;

Bon à savoir : certains pays, comme la Belgique ou l’Irlande, n’acceptent pas le test antigénique ; d’autres demandent un test de moins de 48 heures et non 72 heures : pensez à bien vérifier les modalités d’entrée de votre destination ;

D’autres restrictions selon les pays

Bien que l’objectif de ce certificat soit de permettre la libre circulation dans les pays concernés, il ne vous suffira pas forcément de le présenter pour avoir un accès libre. Les pays restent souverains quant aux exigences qu’ils peuvent imposer aux voyageurs. Certains pays, par exemple la Belgique, imposent la présentation d’un test négatif même aux voyageurs vaccinés ; d’autres, comme l’Irlande, ont conservé l’obligation d’une quarantaine à l’arrivée même pour les personnes vaccinées. Les modalités d’entrée dans chaque pays sont consultables dans la rubrique « Conseils aux voyageurs » du site du ministère des Affaires étrangères.

Et les enfants ?

Le certificat les concerne aussi : seuls les enfants de moins de 11 ans sont exemptés de pass sanitaire. Toutefois, les vaccins ne leur sont pas accessibles avant 12 ans. Les certificats de test ou de rétablissement sont donc les seules options possibles. Si votre enfant ne possède pas de smartphone, pas de panique : il est possible de charger plusieurs certificats sur la même application TousAntiCovid.

En dehors de l’Union européenne

Pour quitter l’Union européenne, les règles du pays de destination s’appliquent. Renseignez-vous avant de partir. Certains pays, comme le Royaume-Uni et les États-Unis, ont déjà annoncé leur intention d’accepter, à plus ou moins brève échéance, le certificat européen. Au retour, la France impose des restrictions en fonction de la situation épidémique du pays de provenance. Par exemple, si vous revenez d’Australie, la vaccination ou un test suffit. C’est une autre histoire si vous rentrez d’Angleterre, où le variant Delta inquiète : il faut, en plus de la vaccination, un test négatif, coûteux. Faute de vaccination, un test et un motif impérieux sont exigés, un isolement de 7 jours est nécessaire et un test peut être imposé à l’arrivée en France.