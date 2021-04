© Pixavril - stock.adobe.com Covid-19 L’appli TousAntiCovid en route vers le pass sanitaire

C’est un pass sanitaire qui ne dit pas son nom. Depuis le 19 avril, l’application TousAntiCovid permet de stocker les résultats des tests PCR et antigéniques. Dès le 29 avril, il sera aussi possible d’y consigner un certificat de vaccination. La France est le premier pays européen à certifier les tests.

Officiellement, il s’agit pour l’instant d’un outil destiné à simplifier le passage des frontières, rien de plus. Officieusement, difficile de ne pas y voir un sésame pour un retour à une vie plus normale. Depuis le 19 avril, l’application TousAntiCovid s’est enrichie d’une rubrique « Carnet », qui permet de stocker les résultats positifs ou négatifs de tests PCR et antigéniques. Et dès le 29 avril, vous pourrez aussi y consigner votre certificat de vaccination. « Il ne s’agit finalement que d’une version numérique de ce qui existe déjà en version papier », résume Cédric O, le secrétaire d’État chargé de la Transition numérique. Ce « pass sanitaire » sera-t-il obligatoire pour entrer dans un magasin ou manger au restaurant ? Le gouvernement a déjà tranché : c’est non. Mais la question est en revanche sur la table pour les événements de plus grande ampleur comme les concerts, les festivals ou encore les salons grand public et professionnels.

Concrètement, il suffit de mettre à jour l’application TousAntiCovid, que 14,7 millions de français ont déjà téléchargée sur leur smartphone. Une rubrique « Carnet » est apparue. Une fois votre test réalisé, vous recevrez un SMS avec un lien cliquable qui permettra d’intégrer le résultat à l’application. Autre option, le laboratoire vous remettra un document papier ou numérique sur lequel figurera un QR Code qu’il suffira de scanner dans l’appli. Le résultat, positif ou négatif, s’affichera à l’écran.

SMS avec lien cliquable ou scan de QR Code : consigner le résultat de test est enfantin. Une fois l’opération réalisée, l’écran affiche le résultat du test.

Cette fonction, qui vise donc d’abord à faciliter les passages aux frontières, est pour l’instant expérimentée sur les vols à destination de la Corse et bientôt de l’outre-mer. Ces certificats numériques ne sont pas obligatoires (les documents papiers restent valables). Mais la fonction Carnet vise aussi à lutter contre les fraudes. Et elle présente à cette fin un avantage de taille : les résultats qui y sont consignés sont certifiés et infalsifiables. Les douaniers disposent d’une application, TousAntiCovid-Verif, qui permet de scanner le QR Code et de s’assurer de l’authenticité des informations. « La France est la première à lancer le dispositif, alors que tous les pays européens doivent être prêts le 17 juin », se félicite le secrétaire d’État, tout en prévenant qu’« à terme, il serait logique que les résultats certifiés deviennent obligatoires pour voyager au sein de l'Union européenne ». Et qui sait, peut-être obligatoires aussi bientôt pour assister à un concert ou un festival ?