© Adobe Stock Pass sanitaire Vérifiez sa validité avant de voyager !

Le passe sanitaire ne rythme plus notre quotidien depuis mars 2022, mais reste obligatoire dans certains lieux (établissements de santé, maisons de retraite…) et est également nécessaire pour voyager à l’étranger. Il est donc utile de vérifier s’il est toujours valide.

Cafés, restaurants, lieux de loisirs et de culture… Jusqu’au 14 mars 2022, la présentation d’un pass sanitaire était demandée à l’entrée de nombreux lieux. Une habitude perdue depuis, cette vérification n’étant imposée qu’à l’entrée des établissements de santé, des maisons de retraite et des établissements accueillant des personnes en situation de handicap. Mais avant les départs en vacances, il est conseillé de jeter un œil à sa validité, car le pass sanitaire est aussi demandé lors du passage des frontières dans le cadre de voyages de et vers la France.

Pour rappel, le pass sanitaire, qui peut être au format numérique (via l’application TousAntiCovid) ou papier, consiste en l’une ou l’autre des preuves suivantes :

un certificat de vaccination attestant d’un schéma vaccinal complet ;

un certificat de rétablissement de plus de 11 jours et dont la date d’expiration varie en fonction du statut vaccinal (moins de 4 mois ou illimité) ;

le résultat d’un test négatif (PCR ou antigénique) de moins de 24 heures, ou d’un autotest réalisé sous le contrôle d’un pharmacien ;

un certificat de contre-indication à la vaccination.

Qu’est-ce qu’un « schéma vaccinal complet » ?

Un « schéma vaccinal complet » correspond à un « schéma initial complet » auquel s’ajoute une dose de rappel. La définition d’un schéma « initial » complet dépend du vaccin injecté.

S’il s’agit du vaccin Janssen, le schéma initial est complet 28 jours après l’administration d’une seule dose.

Pour les autres vaccins, le schéma initial est considéré comme complet 7 jours après l’administration d’une 2e dose, sachant qu’une infection au Covid-19 équivaut à l’une de ces 2 premières doses.

Concrètement, pour avoir un schéma vaccinal complet, il faut donc avoir vu son système immunitaire être stimulé 2 ou 3 fois :

soit avec 3 injections (vaccins Pfizer, Moderna ou AstraZeneca) ;

soit avec 2 injections dans le cas du vaccin Janssen ;

soit avec 2 injections et 1 infection au Covid-19.

Dans ces trois cas, le délai de validité du pass sanitaire est illimité. À l’inverse, en l’absence d’une dose de rappel, il est limité à 4 mois.

Qu’en est-il de la quatrième dose ?

Les personnes de 80 ans et plus et les personnes immunodéprimées peuvent bénéficier d’une 2e dose de rappel (donc, la « 4e dose ») à partir de 3 mois après la dernière injection. Les personnes de 60 à 79 ans inclus peuvent, eux, se faire injecter dès 6 mois après la 1re dose de rappel ou l’infection.

Ce deuxième rappel vaccinal est une recommandation et n’a pas d’impact sur le pass sanitaire.

À quoi correspond le délai de validité de 9 mois prévu par l’Union européenne ?

Depuis le 1er février 2022, le pass sanitaire est valide dans les différents pays de l’Union européenne jusqu’à 9 mois maximum après la fin du schéma de primo-vaccination. Cela signifie qu’un voyageur vacciné depuis plus de 9 mois mais n’ayant pas fait de rappel ne pourra se rendre dans les pays concernés que s’il reçoit une 3e dose (ou 2e dans le cas du vaccin Janssen) ou s’il présente un test PCR négatif.

Les personnes dont le schéma vaccinal est complet peuvent, elles, voyager normalement.

Mon enfant devient majeur pendant les vacances : doit-il se faire vacciner ?

Le rappel est obligatoire pour prolonger la validité du pass sanitaire à partir de 18 ans et 1 mois. Si votre enfant fête ses 18 ans à l’étranger cet été et rentre quelques jours plus tard, il pourra donc se mettre en règle à son retour. Mais si son séjour dure plus longtemps, il est conseillé de le faire avant de partir : les adolescents de 12 à 17 ans inclus peuvent bénéficier de la dose de rappel.

Si cela n’est pas fait, passé ses 18 ans et 1 mois, il devra présenter à son retour en France un test négatif de moins de 48 h ou un test RT-PCR de moins de 72 h.