Démarchage Faux enquêteur de l’UFC-Que Choisir

« Au bon endroit, au bon moment » : c’est ainsi que l’une des bénévoles de l’association locale (AL) du Morbihan pourrait démarrer ce récit, qui se déroule près de Pontivy (56). Intriguée par un démarcheur en train de discuter avec sa voisine, elle s’approche, ce qui suffit à faire déguerpir le visiteur. Cet homme venait de se présenter comme un enquêteur de l’UFC-Que Choisir ! Avec cette fausse identité, cherchait-il à s’introduire chez la voisine et à la cambrioler ? À lui soutirer de l’argent ? On ne le sait pas, mais on peut imaginer que ses intentions étaient peu louables. L’AL bretonne a profité de cette histoire pour rappeler que jamais elle ne procède ainsi pour aller à la rencontre des consommateurs.