Jeux vidéo

De concert avec l’UFC-Que Choisir, l’association locale (AL) de Nancy dépose plainte contre Activision, éditeur de jeux vidéos. Depuis 2020, l’AL reçoit des témoignages de joueurs bannis, notamment, de la franchise « Call of Duty », sans qu’on leur donne ni la raison ni la durée de blocage de leur compte, sachant que cela peut être définitif. L’entreprise argue qu’ils sont soupçonnés de tricherie, mais n’apporte aucun élément probant. Après avoir aidé des consommateurs – qui ont été « débannis » ou remboursés de sommes payées inutilement –, l’AL s’est heurtée au silence d’Activision. Elle a alors décidé de porter l’affaire en justice. « Au-delà de la plainte et de la réparation pour les victimes, nous attendons de cette procédure une modification des pratiques de l’éditeur, expose Arnaud Fetter, vice-président de l’AL, en charge du dossier. Nous l’attaquons pour pratiques commerciales trompeuses et tromperie. Le procédé de bannissement à l’œuvre n’est pas transparent lors de l’achat du jeu par le client. Il n’a pas conscience que cela risque de lui arriver. Nous plaidons aussi l’obsolescence programmée, les bannis ne pouvant plus jouer. » À suivre.

UFC-QUE CHOISIR DE NANCY (54)