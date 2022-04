La foire aux fausses promesses

Les associations locales (AL) de l’UFC-Que Choisir résolvent chaque année des milliers de litiges. Hélas, certains restent en suspens, voire sont insolubles. Une adhérente de l’AL d’Alès a souhaité témoigner.

Victime d’une arnaque savamment orchestrée par des escrocs chevronnés, madame S. a aujourd’hui perdu tout espoir de revoir un jour son argent. Et ce malgré le soutien de l’UFC-Que Choisir. Sa mésaventure commence il y a un peu plus de deux ans. En compagnie de son mari, elle arpente les allées d’une grosse foire du Gard, lorsqu’un homme les interpelle et leur tend une enveloppe. Ils sont les heureux gagnants de deux voyages, l’un à Marrakech, l’autre aux Baléares, moyennant une somme forfaitaire de 780 €. Après être parvenus à négocier un changement de destination, les époux s’acquittent du montant convenu sur le stand de Séjours bien-être. Un mois plus tard, monsieur S. souffrant d’importants problèmes de santé, sa femme appelle l’organisme et lui envoie e-mails et lettres recommandées, car envisager un voyage est impossible. Pour seule réponse, elle reçoit des courriels proposant de reporter le séjour. Le vendeur, dont l’adresse postale se situe en Espagne et le numéro de téléphone, au Maroc, est injoignable. Ni les conseils de l’UFC-Que Choisir ni le signalement au site internet de la Commission européenne dédié aux litiges hors de France ne permettront aux consommateurs d’obtenir gain de cause. Et, bien sûr, la société s’est évanouie dans la nature. Dans ce type de situation, la banque refuse en général de rembourser un paiement autorisé. Ce cas n’est malheureusement pas isolé. Si nous ne parlons pas plus souvent des arnaques de ce genre, pourtant fréquentes, dans les pages « Litiges résolus », c’est bien parce que cela s’achève quasiment à chaque fois sans solution ni indemnisation.