Nutri-Score Opération promotion à Saint-Arnoult-en-Yvelines

L’UFC-Que Choisir de Rambouillet et sa région a pris place dans un supermarché U des Yvelines, début octobre, pour informer les clients sur les bénéfices de l’affichage du logo nutritionnel.

Plusieurs associations locales (AL) se sont mobilisées dans le cadre de la campagne nationale « Affiche ton Nutri-Score » lancée par l’UFC-Que Choisir. À l’instar de neuf bénévoles de l’AL de Rambouillet et sa région, qui ont pris leurs quartiers, le 7 octobre, dans le U Express de Saint-Arnoult-en-Yvelines (78). Stand et étals d’articles arborant l’indice nutritionnel, affiches et stickers apposés dans les rayons… l’opération a été orchestrée par Armel Salaun, le président de l’AL. Quant au gérant du supermarché, Manuel Augé, il a accepté de les recevoir afin de promouvoir le Nutri-Score, qu’il considère comme « un atout pour l’enseigne. Aujourd’hui, beaucoup de consommateurs regardent la composition des aliments. Ce logo a le mérite d’être très clair ». Mission de la journée ? Interpeller le grand public afin de tordre le cou aux idées reçues sur la valeur nutritionnelle de certains produits. Curieux, les visiteurs du magasin se sont pris au jeu d’un test à l’aveugle. Ils devaient deviner le Nutri-Score de trois familles d’aliments : huiles, yaourts et céréales. « Les gens s’imaginent que les huiles seront notées A, notamment celles avec de belles étiquettes et de marques connues », indique une bénévole. Or, c’est l’inverse ! « La margarine que je préfère est classée E, je pensais qu’elle aurait un B », s’étonne une cliente. Des adolescentes se montrent avisées : « Le fabricant dit que ces céréales sont sans sucres ajoutés, mais il y met plein d’autres choses », pointe l’une d’elles en désignant le paquet. Ce temps d’échange a permis de faire comprendre que goût, substances indésirables et Nutri-Score ne sont pas corrélés. Plus les industriels feront figurer cet étiquetage sur leurs produits, plus les consommateurs pourront cibler ceux qui sont les plus sains et réaliser des choix éclairés.