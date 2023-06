Pressing C’est du propre !

Madame M. dépose 2 costumes, 1 veste et 15 chemises dans un pressing de son quartier. Quelques jours plus tard, la cliente vient récupérer ses vêtements. C’est la douche froide : la veste et un des deux costumes ont été détériorés pendant le nettoyage. Malgré la reconnaissance des dommages par le magasin, assortie d’une promesse de remboursement, 18 mois plus tard, madame M. n’a toujours rien reçu. Ses multiples e-mails, SMS et lettres recommandées sont restés sans effet. Désemparée, l’adhérente contacte l’UFC-Que Choisir du Val-de-Seine, qui rédige un courrier circonstancié afin de faire valoir ses droits. La teinturerie consent enfin à restituer à madame M. 60 % de la facture globale, soit 417 €.

UFC-Que Choisir du Val-de-Seine (78)