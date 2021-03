© ©Franck CRUSIAUX/REA Relations presse Communiquez qu’ils disent !

Toutes les associations locales (AL) informent et communiquent, chacune à leur échelle. Cela fait partie de leurs principales missions. À ce titre, la presse régionale constitue un relais incontournable. Illustration avec cette information piochée sur le site Lille actu, qui reprend un communiqué publié par les 10 AL des Hauts-de-France. On apprend ainsi que le nombre de litiges qu’elles ont traités en 2020 a « augmenté de 73 % ». Et, sans surprise au regard des restrictions imposées par la crise sanitaire, le tourisme (compagnies aériennes, tour-opérateurs…) a largement contribué à cette explosion. Sur les 10 309 affaires (5 974 en 2019) examinées, 1 850 concernaient la sphère du voyage (contre 192 l’année précédente). « Pour le consommateur, son problème est unique. De notre côté, les litiges représentent une source permanente d’information, notent les AL de la région. Leur analyse permet de mettre en évidence les secteurs d’activité, les produits ou les services à améliorer, et d’établir un lien étroit entre traitements individuels et collectifs par l’action en justice. » Si le tourisme a généré beaucoup de plaintes, ce sont les litiges liés « aux services (banques, téléphonie…) et à l’équipement de la maison », également en forte hausse, qui ont le plus occupé les AL des Hauts-de-France avec 4 957 dossiers ouverts.