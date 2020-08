© ADRAGAN/SHUTTERSTOCK Remboursement Le vol fait partie du package

En début d’année, Madame B. réserve, auprès d’une agence de voyages, un vol Air France à destination de la Géorgie et un hôtel. Cette escapade est prévue à partir du 2 mai. Confinement oblige, billet d’avion et séjour sont annulés. Le professionnel propose à la consommatrice un avoir d’une durée de 18 mois, remboursable à échéance, pour l’hébergement. Mais il la renvoie vers les conditions d’Air France pour son aller-retour, soit un bon non remboursable valable un an. Surprise, Madame B. alerte l’UFC-Que Choisir du Cher (18), qui lui indique que le voyage acheté étant considéré comme un package et non un vol sec, l’ordonnance du 25 mars 2020 s’applique. Après avoir envoyé un message au vendeur dans ce sens, Madame B. obtient un avoir d’un an et demi remboursable.