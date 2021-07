Rencontre avec Maurice Beyssac La fibre bénévole

C'est il y a 15 ans que Maurice Beyssac s'engage à l'UFC-Que Choisir de Haute-Loire, se sentant concerné par les combats menés et enthousiaste à l'idée de porter les valeurs de l'association. Il y rencontre une équipe mixte, de bénévoles et de salariés, dans laquelle il trouve rapidement sa place.

L'histoire commence en 2006 à l'UFC-Que Choisir de Haute-Loire. Maurice se lance corps et âme. Il avait déjà été bénévole dans diverses associations auparavant, en marge de sa vie professionnelle, mais il souhaitait, en rejoignant l'UFC, œuvrer sur des missions plus consistantes, qui aient un réel impact positif sur le quotidien des gens. Son engagement le pousse d'ailleurs à entrer au conseil d’administration en 2007, puis au bureau de l’association locale. « L’ambiance était bonne et chacun voulait vraiment donner réponse aux nombreux dossiers qui se présentaient, ce qui m'a d'autant plus motivé à m'investir dans mon rôle au cœur de l'asso », confie-t-il, ce qu'il n'a pas manqué de faire avec brio.

Des missions riches et variées

Au quotidien, il reçoit des personnes une demi-journée par semaine et tient une permanence mensuelle, à l’écoute de consommateurs confrontés à des litiges avec des professionnels. Maurice est aussi en charge de la rédaction d'une Act'UFC qui paraît chaque semaine et présente 3 sujets consuméristes. Il publie ces sujets sur un blog ainsi que sur le site Internet de l’association locale. C’est aussi lui qui prépare la lettre d’information adressée aux adhérents.

Représenter l'UFC-Que Choisir hors de ses murs

Avec l'une de ses collègues bénévoles, il s'occupe de la première réponse à apporter aux questions posées en ligne par les consommateurs en plus de la communication dématérialisée de son association locale. Pour diversifier les supports de communication et élargir sa cible, Maurice participe aussi, dans une radio locale, à une rubrique hebdomadaire sur l’actu consumériste. « Nous avons une radio locale qui nous permet de tenir une rubrique d'une dizaine de minutes chaque vendredi à 11 h. C'est l'occasion de développer les sujets que nous avons choisis dans la newsletter. Je fais cette rubrique moi-même ou je la confie à quelqu'un de plus compétent sur le sujet », détaille-t-il. Enfin, il est le représentant des usagers au sein d’un hôpital local où il est d’ailleurs devenu président du Conseil de surveillance.

Intervenant dans des milieux variés et cherchant toujours à communiquer au mieux les valeurs de l'UFC-Que Choisir auprès des consommateurs, Maurice Beyssac met sa créativité au service de l'information. Même s'il a bien conscience des difficultés que rencontrent les bénévoles et les associations locales face à la crise sanitaire, sa motivation reste inchangée et l'UFC-Que Choisir se félicite de pouvoir compter sur ses actions et sa générosité pour défendre ses valeurs auprès des adhérents !