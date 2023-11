« L’UFC-Que Choisir dans un musée national ! Serait-elle devenue un chef-d’œuvre ? ou bien une antiquité ?, s’interroge Tony Moralès-Delon, de l’assocation locale (AL) de l’Artois. Non, mais le musée du Louvre-Lens (62) désire s’ouvrir le plus possible à toutes les populations. Ainsi, depuis quatre ans, il nous accueille dans ses murs. » La dernière fois, c’était il y a quelques semaines, à la fin de l’été. Une vingtaine de bénévoles de l’AL artésienne se sont installés dans ce haut lieu culturel afin de faire connaître l’UFC-Que Choisir à un plus large public. Mais encore devaient-ils montrer un peu d’imagination… Ils ont alors décidé d’organiser un concours photo intitulé « L’eau, notre richesse ». Au préalable, 35 images avaient été sélectionnées par « un collège » de consommateurs et exposées au Louvre-Lens. Un vote (427 voix) les a ensuite départagées. Après avoir déposé son bulletin dans l’urne, chaque participant devait répondre à un questionnaire nommé « J’économise l’eau à la maison », conçu à partir d’un document plus général, « 40 écogestes à portée de main ». Un autre stand a permis de faire découvrir à 250 personnes l’application mobile Quelproduit (1), lancée par l’UFC-Que Choisir. « Qu’ils soient français ou étrangers, les visiteurs nous ont félicités et remerciés pour toutes les actions que mène notre organisation devenue institutionnelle, relève Tony Moralès-Delon. La présentation de clichés sur un thème bien défini convient bien à un “Louvre hors les murs”, qui veut créer un espoir de renouveau dans le bassin minier. »

(1) Notre appli classe les produits cosmétiques, alimentaires et ménagers en fonction de critères sanitaires, environnementaux et nutritionnels.

UFC-Que Choisir de l’Artois (62)