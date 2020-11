Sensibilisation La collecte des déchets passée au crible

Informer le consommateur, mais aussi l’alerter, tel est le double objectif de la plaquette sur le ramassage des détritus publiée par l’Union régionale de l’UFC-Que Choisir des Hauts-de-France.

Les résultats d’une enquête sur la collecte des ordures ménagères dans les Hauts-de-France sont présentés dans une plaquette d’information. Coordonnée par l’Union régionale (UR) de l’UFC-Que Choisir, l’étude a été menée par 10 associations locales (AL) (1) auprès d’une centaine d’organismes en charge du ramassage des déchets. Parmi eux, 61 ont répondu au questionnaire qui leur a été soumis. La brochure cible les citoyens. « Ce document a une visée pédagogique, mais aussi revendicative : on ne sensibilise pas assez la population sur sa production de déchets ni sur le coût de celle-ci, qui devrait être lié à la quantité engendrée. Il faut responsabiliser le consommateur, l’alerter », souligne Robert Bréhon, président de l’UR. Avant d’ajouter : « Il existe une certaine opacité dans la gestion du ramassage, et au niveau régional, il n’y a pas d’harmonisation dans la collecte des ordures. » Des chiffres illustrent le propos : 59 % des collectivités sondées procèdent au ramassage des détritus une fois par semaine et 23 % le font deux fois ; 74 % fournissent les poubelles. En outre, si les papiers et cartons bénéficient du meilleur taux de récolte (87 %), le verre n’est recueilli qu’à 21 % en vue d’un recyclage. Imprimé à 21 000 exemplaires, le dépliant est le cinquième réalisé par le réseau « environnement » de l’UR. Il est disponible dans les AL impliquées ainsi que sur les foires et marchés auxquels elles participent. Une communication auprès des médias accompagne ce travail de sensibilisation. D’autres documents – sur la saisonnalité des fruits et légumes, la distribution de l’eau… – existent également.

(1) Douai, Dunkerque, Lille, Sambre-Avesnois, Artois, Côte d’Opale, Pays de Saint-Omer et Montreuil-sur-Mer, Aisne, Amiens, Somme et Senlis.