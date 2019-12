Un garage qui ne manque pas de culasse !

Après avoir réglé trois factures successives au garage Sireine, situé à Bourg-la-Reine (92), pour un montant total de 3 148 €, Monsieur R. ne constate aucune amélioration sur sa Peugeot 508. Malgré tous les travaux effectués (bobines, bougies, vidange, soupapes, filtre à air, plaquettes…), la voiture continue de perdre de la puissance et de souffrir de ratés de fonctionnement. Le garage insiste et lui présente à nouveau deux devis : un premier à 4 709 € pour le remplacement de la culasse, un second à 8 244 € pour changer le moteur. C’en est trop pour Monsieur R., qui prend conseil auprès de l’UFC-Que Choisir des Hauts-de-Seine Sud. Une expertise de son véhicule est réalisée, qui conclut que le moteur n’est pas en cause et que le problème vient de la gestion électronique du système ­d’injection. Le consommateur demande réparation des préjudices subis à l’entreprise, qui refuse. L’affaire se termine au tribunal d’Antony (92). Sireine est condamné, au titre de son obligation de résultat, à rembourser Monsieur R. des 3 148 € ­dépensés, et à lui verser 600 € en compensation des frais de procédure et du préjudice moral et de jouissance.