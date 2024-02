ACTION UFC-QUE CHOISIR

Frais bancaires de succession

Il y a un peu plus de deux ans (1), l’UFC-Que Choisir mettait en lumière la scandaleuse cherté des frais appliqués sur les comptes des défunts par les établissements bancaires. Force est de constater que, depuis, les banques poursuivent et même amplifient une facturation immorale des frais bancaires de succession, puisqu’elles affichent sur la période une hausse supérieure à 30 %. Dès lors, notre association appelle les parlementaires à voter la proposition de loi sur ces frais discutée à partir de demain à l’Assemblée nationale, et à imposer aux banques des pratiques vertueuses.