ENQUÊTE

Pour bon nombre de Français, notamment les étudiants et ceux démarrant leur vie professionnelle, se loger constitue un vrai défi. Dans certaines grandes villes (Paris, Toulouse, Rennes…), le long du littoral atlantique ou dans les régions frontalières, louer un bien relève même du parcours du combattant. Et il est tout aussi difficile de devenir propriétaire de sa résidence principale (comme 6 ménages sur 10, selon l’Insee), au regard du coût du crédit – bien qu’il baisse un peu depuis quelques mois – ou des prix au mètre carré. Alors, si vos enfants cherchent un toit, quelle meilleure solution que l’entraide familiale ? Mais attention ! S’il existe de multiples façons de leur donner un coup de pouce salvateur, il faut faire les choses dans les règles pour éviter toutes querelles fratricides ou des regards trop insistants de l’administration fiscale. Voici 7 solutions potentiellement faciles à mettre en œuvre.