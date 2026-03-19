Peu connue du grand public, la médiation successorale constitue un moyen efficace d’éviter qu’un héritage ne tourne à la guerre familiale. Ce mode de résolution amiable des crises vise à renouer le dialogue pour débloquer une succession en quelques séances. Un outil discret mais précieux dont de nombreuses familles devraient s’emparer.

Parfois, les héritages réveillent de vieilles blessures familiales. Une donation jugée injuste, un bijou, un tableau ou un meuble promis à l’un et disputé par l’autre, une jalousie, des paroles mal comprises… et la discorde s’installe. Dans ces cas-là, le recours à la justice apaise rarement les personnes parentes : bien au contraire, elle les oppose et coûte cher. Alors, avant d’en arriver à cette situation, mieux vaut tenter une autre voie : la médiation successorale.

Bien que peu connue du grand public, elle a fait ses preuves auprès des héritiers, leur donnant une chance de renouer le dialogue et de trouver un accord en quelques semaines plutôt qu’après des années de procédure judiciaire. Certes, une médiation a un prix, mais elle peut faire gagner du temps et de l’argent en débloquant une succession paralysée grâce à une solution négociée, et donc acceptée par tous. Enfin, en permettant à chacun de percevoir sa part d’héritage, elle restaure quelquefois la paix au sein de la famille, ce qu’aucun jugement n’est en mesure de garantir.

De son vivant, prévenir les