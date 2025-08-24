Depuis le 29 juin dernier, tous les sites Internet et applications sont censés être accessibles aux personnes souffrant de déficience visuelle. Mais si la directive européenne imposant cette nouvelle obligation est bien entrée en vigueur, il faudra encore du temps pour en voir les effets réels.

Réserver un billet de train en ligne, commander un vêtement sur Internet, se faire livrer un appareil électroménager… pour les 2 millions de Français souffrant de déficience visuelle, ces actes de la vie courante relèvent trop souvent du parcours du combattant. Plus de 95 % des sites Internet et applications ne leur seraient pas accessibles. Faute de contrastes suffisants, de champs bien identifiés ou encore de boutons bien étiquetés, la très grande majorité ne seraient pas compatibles avec les logiciels les plus utilisés par les personnes porteuses d’un handicap visuel.

La situation va peut-être évoluer. Depuis le 29 juin dernier en effet, la directive européenne European accessibility act oblige les professionnels à faire en sorte que leurs sites et applications adoptent les recommandations en vigueur en matière d’accessibilité. Des sanctions allant de 7 500 € à 15 000 €, voire plus dans certains cas précis, sont même prévues en cas de non-respect. Mais encore faut-il que les entreprises, jusque-là réfractaires ou mal informées, prennent enfin ce problème à bras-le-corps, et surtout que la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) procède à des contrôles et sanctionne les récalcitrants.

« Cette situation perdure depuis bien trop longtemps, déplore Manuel Pereira, responsable du pôle accessibilité à l’association Valentin Haüy. Il est temps que cela change. Accéder aux services en ligne revêt pourtant un enjeu important pour les personnes déficientes visuelles, pour qui faire les courses en magasin pose de nombreux problèmes. » L’association va inciter ses adhérents à signaler les sites problématiques sur la plateforme Signal-conso.gouv.fr et ne s’interdit pas, si le résultat n’est pas satisfaisant, d’engager des poursuites judiciaires.