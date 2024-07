L’acide hyaluronique est une molécule de grosse taille, naturellement produite par le corps humain. On la retrouve dans de nombreux tissus, en particulier la peau, les cartilages, le liquide synovial (qui baigne les articulations) ainsi que dans l’œil. Découverte au début des années 1930, cette molécule a suscité l’intérêt du milieu médical puis de l’industrie cosmétique, car elle a la capacité de retenir de grandes quantités d’eau, ce qui lui confère d’importantes propriétés hydratantes mais aussi de soutien. L’acide hyaluronique a d’abord été utilisé en ophtalmologie et en rhumatologie, avant de devenir, dans les années 1990, le produit phare de la médecine esthétique.

L’acide hyaluronique étant un des composants du liquide synovial, il a semblé pertinent, dès les années 1960, de développer des médi­caments pour traiter les douleurs de l’arthrose et améliorer la lubrification des articulations, principalement dans le genou et la hanche. Ces injections de viscosupplémentation ont été largement pratiquées avant que leur efficacité soit remise en cause. Elles ne sont plus remboursées en France depuis 2018 et plusieurs sociétés savantes ne les recommandent plus en première intention. En 2022, une méta-analyse confirme que ces injections ont un effet sur la douleur très faible en comparaison avec un placebo, mais qu’elles augmentent le risque d’effets indésirables (douleur, gonflement et inflammation pour les plus fréquents). En médecine esthétique, l’acide hyaluronique reste le produit de référence pour les injections antirides et qui visent à hydrater, repulper ou combler certains volumes sur le visage (nez, pommettes, lèvres) ou d’autres zones du corps (fesses, parties intimes…). « Il existe plus d’une vingtaine d’acides hyaluroniques dont la réticulation, c’est-à-dire le maillage, est spécifique de la zone et du résultat souhaité », précise la Dr Aurélie Fabié Boulard, ex-présidente de la Société française des chirurgiens esthétiques plasticiens. Les tarifs sont variables, mais il faut compter environ 300 € pour l’injection d’une seringue d’acide hyaluronique. Ces interventions ont un effet temporaire, car l’acide hyaluronique est dégradé naturellement en quelques mois par des enzymes appelées hyaluronidases. Attention, les injections sont un acte que seuls les médecins esthétiques, dermatologues et chirurgiens plasticiens sont autorisés à pratiquer et un décret vient de restreindre la délivrance de seringues d’acide hyaluronique à la détention d’une ordonnance. Enfin, de nombreux sérums et crèmes « antirides » et « hydratants » contiennent aujourd’hui de l’acide hyaluronique. Ils n’agissent que sur les couches superficielles de la peau et pour quelques heures. Les prix de ces produits peuvent varier de quelques euros à plus de 100 €, sans corrélation entre le coût et l’efficacité !