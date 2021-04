© ZOONAR/AGEFOTOSTOCK - inao.gouv.fr Alimentation Du Hachis Parmentier surgelé Label rouge !

Le plus connu des signes officiels de qualité englobe des produits agricoles, mais aussi des produits transformés. Certains, à l’instar du hachis Parmentier, peuvent même être surgelés. Jusqu’où est-il possible de labelliser, sans galvauder le Label rouge ?

Le hachis Parmentier surgelé vient de décrocher la précieuse appellation Label rouge (LR), rejoignant une longue liste de 434 produits. La majorité sont des produits agricoles bruts ou peu préparés (découpés, cuits, surgelés), mais des aliments transformés simples (pain, brioche, fromage, charcuteries, conserves de poissons, etc.) y figurent également, ainsi que quelques recettes plus élaborées.

Parmi ces dernières, on trouve un cassoulet, la pizza de Manosque, et désormais le hachis Parmentier. Sa recette met l’eau à la bouche : farce composée de viande de bœuf LR, purée préparée le jour même avec crème fraîche et beurre, emmental LR ou comté AOP pour le gratiné… Pour des plats de cette nature, qui intègrent de nombreux ingrédients, la recette s’avère déterminante pour le goût, au moins autant que la qualité des ingrédients labellisés (ici la viande et le fromage).

Parmi les critères de fabrication, le mode de conservation est spécifié dans les cahiers des charges : le cassoulet doit être appertisé, et la pizza de Manosque et le hachis Parmentier, surgelés. Or, la surgélation d’un plat pour une durée longue (jusqu’à 18 mois) peut entraîner une altération des matières grasses, donc un impact sur le goût du produit. Cette durée peut sembler excessive pour un signe de qualité, mais l’Institut national des appellations d’origine (Inao), qui gère les signes officiels de la qualité et de l’origine (Siqo), souligne que des tests sensoriels ont validé ce process, et que « la qualité ne peut pas se résumer à une comparaison entre frais ou surgelé ». Ce mode de conservation permet de commercialiser ces produits en grande distribution, mais aussi en restauration collective.

Pour ce genre de produits, on attendrait plutôt une labellisation Spécialité traditionnelle garantie (STG), mais le Label rouge, qui bénéficie d’une plus forte notoriété, lui a été préféré. Attention néanmoins à ne pas le galvauder en le décernant de façon trop peu sélective. « La demande sociétale évolue vers des plats plus préparés, et les Siqo doivent répondre à cette demande, répond l’Inao. Le Label rouge permet de satisfaire la demande en produits agricoles bruts mais également en produits plus élaborés […]. Ce type de produit permettra d’élargir la gamme des produits de qualité. » L’Institut souligne que le coût de fabrication plus élevé pour ces produits de qualité en limite naturellement le nombre.