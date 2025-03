« Fini de pleurer », promet l’étiquette de ce filet d’oignons, à côté d’un logo « saveur de l’année 2025 ». Promesse marketing ou réelle innovation ? Les conclusions de notre vérification sont sans appel : à l’épluchage, pas une gêne. À la découpe, pas une larme. À la cuisson, toujours pas le début du torrent qui habituellement s’abat sur les joues. À peine un léger picotement…

Magique ! Enfin, presque… « 30 ans de recherche ont été nécessaires », nous explique Nunhems, la filiale de la multinationale BASF qui a développé cette variété.

Aucune manipulation génétique

S’agit-il d’un OGM ? Non, répond Nunhems : « Les Sunions sont obtenus à la suite de séries de croisements naturels » et « suivant une méthode de sélection conventionnelle naturelle », sans usage des « nouvelles techniques génomiques de mutagenèse dirigée ou rayon X ».

Pour protéger le fruit de ces recherches, l’entreprise a obtenu en 2018 une sorte de brevet, appelé « certificat d’obtention végétale », comme cela se pratique couramment, en Europe, quand un semencier met au point une nouvelle variété. Jusqu’en 2043, seul Nunhems pourra vendre les semences de cette variété aux agriculteurs souhaitant la cultiver.

Nécessité d’un « temps d’affinage »

Mais il semble que le patrimoine génétique de cet oignon ne soit pas le seul responsable de ses faibles émissions de gaz irritant : « À cela s’ajoute un temps d’affinage nécessaire entre l’arrachage et la commercialisation », nous explique-t-on. En quoi consiste exactement cet affinage ? Combien de temps dure-t-il ? Peut-on le reproduire à la maison avec des oignons classiques ? La firme n’a malheureusement pas souhaité nous répondre. Dommage car cette variété présente tout de même un défaut : elle n’existe actuellement pas en bio, malgré un prix quatre fois supérieur à des oignons premier prix. De quoi tirer les larmes aux consommateurs sensibles à la fois des yeux, et aux potentielles conséquences de leurs achats sur la santé humaine et l’environnement !