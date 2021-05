Réfrigérateur Bien conserver ses aliments au réfrigérateur

Maillon important de la chaîne du froid, le réfrigérateur est indispensable à la bonne conservation de vos denrées les plus fragiles. Néanmoins, tous les compartiments de votre appareil ne se trouvent pas à la même température. Nos conseils pour stocker et placer correctement vos produits dans votre frigo.

Quelle est la température idéale d’un réfrigérateur ?

Pour bien conserver vos aliments et éviter la prolifération de bactéries, la température de votre frigo doit se situer entre 0 et 5 °C. Néanmoins, tous les appareils n’offrent pas une température homogène.

En effet, il existe différentes technologies de refroidissement. Ainsi, si les réfrigérateurs à froid brassé (ou « dynamique ») et à froid ventilé (ou « no frost ») permettent de maintenir une température homogène à l’intérieur de l’appareil, ce n’est pas le cas des frigos dits à froid statique. Pour ces derniers, l’air circule librement au sein de la cavité du réfrigérateur. La température est par conséquent plus chaude en haut qu’en bas de l’appareil. L’inverse peut néanmoins être possible, notamment dans le cas où votre frigo dispose d’un freezer dans sa partie supérieure.

Pour éviter que vos produits s’abîment, il est donc indispensable d’adapter le rangement de vos aliments.

Régler et vérifier la température Tous les réfrigérateurs permettent de régler la température de l’appareil. Selon le modèle, utilisez le bouton rotatif, la glissière ou les commandes électroniques prévus à cet effet. Pour vérifier vos réglages, n’hésitez pas à utiliser un thermomètre électroménager. Pour cela, placez-le dans une bouteille ou un verre d’eau sur l’une des étagères de l’appareil (et non dans la porte). Patientez au moins 8 heures avant de lire la température. Celle-ci ne doit pas dépasser 8 °C.

Les réfrigérateurs à froid ventilé ou brassé ont – plus ou moins – la même température partout. Il est donc possible d’y ranger vos denrées comme bon vous semble.

En revanche, dans un réfrigérateur à froid statique, la température diffère selon les zones. Elles sont généralement au nombre de quatre :

la zone froide, souvent située en bas ;

la partie fraîche, constituée des deux tiers supérieurs ;

la porte du frigo, partie la plus tempérée ;

le bac à légumes, isolé des autres zones.

Placer les aliments au bon endroit est donc indispensable pour leur assurer une bonne conservation et éviter la prolifération de bactéries qui peuvent être à l’origine d’intoxications alimentaires.

Zone du réfrigérateur Aliments Zone froide

Entre 0 et + 4 °C Viandes crues, poissons crus, crustacés, lait cru, charcuteries (à l’exception des jambons crus fumés), produits traiteur et plats préparés, salades en sachet, produits frais entamés et préparations à base d’œufs (mousse au chocolat, mayonnaise, crème pâtissière) Partie fraîche

Entre + 4 et + 6 °C Viandes cuites, poissons cuits, légumes cuits, laitages, crème fraîche, pâtes fraîches, le tout bien emballé ou enfermé dans des boîtes Porte du frigo

Entre + 6 et + 10 °C Moutarde, confiture, beurre, œufs, sauces en pot, bouteilles de lait ou jus de fruits toujours rebouchés Bac à légumes

> 6 °C Légumes frais

Certains modèles de réfrigérateur sont également équipés d’un freezer. La température de ce compartiment fermé, souvent placé en haut de l’appareil, se situe entre -6 et -12 °C. Dans cet espace, il est possible de congeler des aliments quelques jours et jusqu’à un mois au maximum.

Combien de temps conserver les aliments ? Si le froid ralentit la prolifération des bactéries et moisissures, son effet n’est que temporaire. Pour éviter tout risque d’intoxication alimentaire, il est donc important d’observer certaines règles quant à la durée de conservation des denrées au réfrigérateur. N’hésitez pas non plus à vous fier à d’autres éléments, tels que les emballages suspects, endommagés ou dont l’opercule est bombé, les odeurs anormales ou encore les moisissures.

Pour prolonger la durée de conservation des aliments et éviter le gaspillage, Que Choisir vous livre quelques conseils.

Emballez correctement les aliments

Afin d’assurer leur bonne conservation, les denrées doivent être bien isolées les unes des autres. Pour cela, emballez-les séparément dans du film alimentaire ou enfermez-les dans des boîtes hermétiques. À noter, une fois filmés, les viandes et poissons crus doivent aussi être posés sur une assiette pour éviter toute coulure sur d’autres aliments.

Après ouverture, les produits frais tels que le jambon ou les fromages doivent également être rangés dans une boîte hermétique ou enveloppés de film alimentaire. Une boîte de conserve ouverte, qu’il s’agisse de tomates, de lait de coco ou encore de fruits au sirop, ne peut pas être stockée telle quelle : il faut transférer les restes dans un récipient.

Évitez de trop remplir votre réfrigérateur

Pour être efficace, le réfrigérateur ne doit pas être trop plein. Laissez de l’espace entre les denrées pour que l’air circule.

Ne rangez rien de chaud

Les plats qui viennent d’être cuits, comme les restes, doivent être refroidis à température ambiante avant d’être placés au réfrigérateur.

Retirez les emballages

Débarrassez les lots de yaourt ou les canettes de leurs emballages. Ces derniers peuvent être sales et prennent de la place dans le réfrigérateur.

Des intoxications pas si rares Selon le dernier rapport de Santé publique France publié en mars 2021, entre 10 000 et 16 000 personnes sont victimes d’une toxi-infection alimentaire chaque année. Près d’un tiers des contaminations surviendraient au domicile, à la suite des repas familiaux, et 6 % nécessiterait un passage aux urgences. Parmi les causes possibles, la mauvaise conservation des aliments. Outre la volonté de préservation des qualités nutritionnelles et des saveurs, il est donc important d’adopter les bons gestes pour écarter tout risque.

Quels aliments ne pas mettre au réfrigérateur ?

Si le réflexe est souvent de placer certains aliments au réfrigérateur, que ce soit par sécurité ou pour préserver leurs saveurs, il s’agit parfois d’une erreur. En effet, toutes les denrées ne se conservent pas au frais. En voici quelques exemples.

Les tomates

Au frigo, les tomates perdent de leur saveur et risquent de devenir farineuses. Conservez-les à température ambiante.

Les aubergines et courgettes

Comme les tomates, le froid et l’humidité ont tendance à les rendre molles et farineuses. Entreposez-les plutôt à l’extérieur du réfrigérateur.

Les courges

Grâce à leur peau épaisse, elles peuvent être stockées sans souci dans un placard, ce qui leur permettra également de conserver toute leur saveur.

Les melons et pastèques

Le froid fait perdre les propriétés antioxydantes de ces fruits. Rangez-les plutôt dans votre cuisine, à température ambiante.

Les fruits à noyaux (pêches, abricots, nectarines…)

Pour préserver leurs nutriments et les faire mûrir plus vite, laissez-les hors du réfrigérateur. Ils conserveront par ailleurs leur goût sucré.

Le chocolat

Sous l’effet du froid, une fine pellicule blanche peut se former sur le chocolat. Il peut également perdre de sa saveur. Évitez donc de le stocker dans votre réfrigérateur, ou du moins, dans les parties les plus froides.

Les avocats

Pour faire mûrir un avocat, laissez-le à l’air libre. S’il est coupé, conservez-le en revanche dans une boîte hermétique, au frais, après avoir mis un peu de citron dessus afin d’éviter qu’il noircisse.

Les œufs

Contrairement aux idées reçues, il n’est pas nécessaire de les garder au frais. Ils peuvent sans souci être stockés dans un placard, comme au supermarché. Vous pouvez néanmoins les placer dans la porte, partie la plus tempérée du réfrigérateur.

Les oignons et l’ail

Placés au réfrigérateur, l’ail risque de germer et l’oignon, de perdre de sa saveur. Privilégiez un endroit sombre, sec et ventilé.

Les pommes de terre et patates douces

Au frais, l’amidon se transforme plus rapidement en sucre, rendant la texture des pommes de terre et patates douces granuleuse après cuisson. Comme l’ail et l’oignon, conservez-les dans un endroit frais, sec et à l’abri de la lumière. Évitez toutefois de les laisser dans des sacs en plastique dans lesquels elles ont tendance à pourrir plus rapidement.

Les cornichons

Le vinaigre suffit à bien les conserver. Vous pouvez donc les garder à l’extérieur du réfrigérateur, sauf en cas d’indication contraire sur le pot.

Le basilic

Au frais, le basilic risque de se faner et d’absorber les odeurs. Conservez-le plutôt, comme des fleurs, dans un verre d’eau.