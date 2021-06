© Adobe Stock Bonus écologique et prime à la conversion (2021) Les aides en baisse

À partir du 1er juillet, le bonus écologique alloué aux voitures électriques et hybrides rechargeables baisse. Avant une seconde baisse qui interviendra en janvier 2022. La prime à la conversion, quant à elle, devra répondre à de nouveaux critères.

1 000 € de plus pour l’achat d’une voiture électrique ou d’une hybride rechargeable, c’est ce que devront payer les automobilistes à la fibre écologique à partir du 1er juillet prochain. En cause, la diminution du bonus écologique. Et ces derniers ne seront pas au bout de leur peine puisqu’une seconde baisse interviendra en janvier 2022. À ce moment-là, les hybrides rechargeables ne seront même plus destinataires d’un bonus quelconque.

Bonne nouvelle, le bonus de 1 000 € alloué pour l’achat d’une voiture ou d’une camionnette électrique d’occasion reste en place. Les conditions d’attribution restent également identiques, le véhicule acheté d'occasion doit :

être conservé (qu'il soit acheté ou loué) pour une durée d'au moins 2 ans ;

avoir été immatriculé en France depuis au moins 2 ans à la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer ;

être immatriculé en France dans une série définitive ;

afficher des émissions maximales de CO 2 de 20 g/km.

Évolution du bonus écologique jusqu'en 2022

Type de véhicule Jusqu'au 30 juin 2021 À partir du 1er juillet 2021 À partir du 1er janvier 2022 Véhicules électriques (émissions de CO 2 ⩽ 20 g/km) de moins de 45 000 € 27 % du prix plafonné à 7 000 € 27 % du prix plafonné à 6 000 € 27 % du prix plafonné à 5 000 € Véhicules électriques (émissions de CO 2 ⩽ 20 g/km) de moins de 45 000 €

(pour les entreprises) 27 % du prix plafonné à 5 000 € 27 % du prix plafonné à 4 000 € 27 % du prix plafonné à 3 000 € Véhicules électriques (émissions de CO 2 ⩽ 20 g/km) de 45 000 € à 60 000 € 3 000 € 2 000 € 1 000 € Camionnettes électriques ou véhicules fonctionnant à l'hydrogène (émissions de CO 2 ⩽ 20 g/km) de plus de 60 000 € 3 000 € 2 000 € 1 000 € Véhicules hybrides rechargeables (émissions de CO 2 entre 21 et 50 g/km) de 50 000 € au maximum et autonomie > à 50 km 2 000 € 1 000 € 0 €

Prime à la conversion

Même son de cloche du côté de la prime à la conversion allouée lors de l’achat d’une voiture concomitant à la mise au rebus d’un ancien véhicule. À partir du 1er juillet 2021, la prime à la conversion ne sera plus accordée pour l'achat d'un véhicule diesel ni pour un véhicule portant la vignette Critair 2. S’il s’agit de l’achat d’un véhicule neuf, ou immatriculé depuis moins de 6 mois, ce dernier devra émettre au maximum 132 g de CO 2 par km. Si l’achat concerne une voiture d'occasion, elle devra émettre au maximum 137 g de CO 2 par km.

Une nouvelle règle sera appliquée à partir du 1er janvier 2022, le seuil d’émissions de CO 2 sera abaissé à 127 g/km.

À noter que les véhicules neufs commandés avant le 30 juin 2021 bénéficieront des conditions des montants actuels (applicables jusqu'au 30 juin 2021) de la prime à la conversion et du bonus écologique si la facturation intervient avant le 30 septembre 2021.