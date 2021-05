© BKHRB - stock.adobe.com Conflits d’intérêts Une étude sur le lien entre Covid-19 et tabac dépubliée

Oubli ou négligence ? En mars 2020, une étude concluait à un moindre risque de Covid-19 chez les fumeurs. Un an plus tard, son éditeur l’a rétractée. Deux auteurs n’avaient pas déclaré leurs liens financiers avec l’industrie du tabac.

Depuis le début de la pandémie de Covid-19, quelques études ont semé le trouble dans la communauté médicale, en suggérant que les fumeurs étaient moins exposés au Covid-19 que les non-fumeurs. De nombreux professionnels de santé, jusqu’à l’Organisation mondiale de la santé, ont alors rappelé que les fumeurs étaient plus à risque de formes graves en cas d’infection par le Covid-19. L’une de ces études, publiée dans l’European Respiratory Journal, a été rétractée un peu plus d’un an après publication : deux de ses auteurs n’avaient pas indiqué qu’ils travaillaient avec l’industrie du tabac.

L’omission est difficile à comprendre, tant elle est évidente. Un auteur était employé comme consultant sur la réduction des risques du tabac. Le second dirigeait les recherches pour un organisme recevant le financement de la Fondation for a Smoke Free World (Fondation pour un monde sans tabac), elle-même financée par l’industrie du tabac (1). Baptisé Nosmoke, il fabrique des produits de vapotage et promeut la recherche sur l’e-cigarette par les fabricants de tabac.

Des doutes sur les conclusions

En temps normal, ce genre d’oubli n’entraîne pas une dépublication de l’étude, car il ne s’agit pas de fraude scientifique à proprement parler. Mais comme l’expliquent les éditeurs, « la Société européenne des maladies respiratoires [qui édite le journal, ndlr] a un règlement intérieur qui ne permet pas aux individus entretenant des liens avec l’industrie du tabac de participer à ses activités ».

En outre, une analyse publiée dans un autre journal (2) a remis en question le sérieux de ces travaux. Ses auteurs ont relevé, dans plusieurs cas, « des biais et des lacunes qui pourraient donner, à tort, l’impression que fumer protège du Covid-19. À l’heure actuelle, les données allant dans le sens du paradoxe du fumeur sont limitées et contestables. »

