Covoiturage Une aide pour les conducteurs à partir de janvier

Le gouvernement a annoncé une aide de 100 € pour les conducteurs désireux de se lancer dans le covoiturage. Appréciable sur le papier, cette somme sera néanmoins peut-être difficile à obtenir pour certains. Explications.

Avec 645 556 passagers différents transportés en novembre 2022 et 495 319 véhicules partagés (1), le covoiturage prend de plus en plus d’ampleur. Le gouvernement a décidé de soutenir ce levier intéressant pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre en octroyant une prime aux conducteurs souhaitant pour la première fois s’engager dans une démarche de covoiturage.

Ainsi, à partir de janvier 2023, les nouveaux conducteurs qui proposent du covoiturage pour des trajets de moins de 80 km pourront toucher la somme de 100 €. Ce nouveau « plan national covoiturage du quotidien (2023-2027) » vise à atteindre 3 millions de trajets par jour à l'horizon 2027 (contre 900 000 aujourd’hui), ce qui permettrait d’éviter 4,5 millions de tonnes d’émission de CO 2 /an.

Utiliser obligatoirement un site de covoiturage référencé

Ce bonus sera versé en deux temps :

25 € une fois le premier trajet effectué (règlement dans un délai de 90 jours) ;

puis 75 € (également réglé 90 jours maxi après le denier trajet), une fois que le conducteur aura réalisé 9 trajets supplémentaires dans un délai de 3 mois maximum.

Sur le papier, tous les automobilistes peuvent bénéficier de cette aide. Sauf que, dans les faits, certains auront du mal à remplir les conditions. Ils risquent en effet de ne pas trouver de passagers pour leur trajet sur les sites de covoiturage éligibles (voir liste ci-dessous). Car, bien qu’en progression, le covoiturage est logiquement dépendant du nombre de conducteurs et de passagers inscrits : c’est le « volume critique ». Ainsi selon la région (voir tableau), il peut être difficile de trouver un partenaire de voyage à qui proposer son trajet et ses horaires, rendant le covoiturage impossible.

Le site Karos a, pour prédire la probabilité pour un nouveau covoitureur de pouvoir empocher le bonus, établi un indicateur. Il s’agit du pourcentage d’inscrits sur l’application qui obtiennent au moins une réponse positive lorsqu’ils sollicitent un covoiturage. Avec un score de 95 %, c’est La Réunion qui arrive en tête, suivie de la Normandie (93 %) ; l’Île-de-France (92 %), les Pays de la Loire (89 %) puis l’Occitanie (88 %). Il est donc judicieux de choisir un site qui vous permettra de réaliser le plus de trajets possibles.

Bon à savoir. Si vous avez bénéficié de chèques-carburants ou de cartes-cadeaux dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE) chez les opérateurs Blablacar, Klaxit et Karos dans les trois dernières années, vous n’êtes pas éligible.

Les opérateurs de covoiturage courte distance éligibles à la prime (à mi-décembre 2022) BlaBlaCar Daily

Coopgo

Ecov

La roue verte

Mobicoop

Karos

Klaxit

Ynstant

Questions-réponses sur l’aide au covoiturage Dois-je attendre le 1er janvier pour m’inscrire sur une plateforme ? Non, il est même conseillé de s’inscrire bien avant. En effet, même si elle est simple, la démarche est parfois longue car il faut s’inscrire, compléter son profil et surtout faire valider son permis de conduire auprès de la plateforme. Ce qui peut allonger le délai d’enregistrement. En outre, les passagers risquent d’être très courtisés au 1er janvier. Pour maximiser vos chances en tant que conducteur de trouver des passagers, l’astuce consiste à commencer à échanger sans attendre en messages privés avec ceux qui partagent votre itinéraire habituel. Si je réalise un premier covoiturage avant le 31 décembre, aurai-je droit au bonus ? Non et faites-y très attention ! Seuls sont concernés les premiers covoitureurs à partir du 1er janvier. Le mieux est donc de s’inscrire en amont afin de pouvoir repérer et échanger avec d’éventuels passagers mais d’attendre impérativement janvier pour valider votre premier trajet. Puis-je bénéficier du bonus si je covoiture déjà mais sans passer par des applications spécialisées ? Non, car ces trajets ne sont pas « officiels ». Il faudra donc impérativement s’inscrire sur une application de covoiturage agréée (les seules étant en mesure de certifier que le covoiturage a bien eu lieu grâce au registre de preuve de covoiturage) et ayant mis en place le dispositif de prime (voir liste ci-dessus). Quels types de trajets donnent droit à ce bonus ? Le gouvernement a ciblé les trajets du quotidien de moins de 80 km, obligatoirement réalisés via une application référencée. Ce bonus s’adresse-t-il uniquement aux conducteurs ? Oui, le bonus ne s’adresse qu’aux conducteurs afin de créer un afflux de nouveaux trajets disponibles. En tant que passager, vous serez gagnant à terme puisque le choix de trajets sera plus important. Pour pallier l’absence de bonus pour les passagers, l’application Karos a décidé d’offrir aux passagers 10 trajets gratuits dès janvier 2023. Un idée à suivre. Puis-je récupérer ce bonus plusieurs fois en 2023 en covoiturant sur plusieurs applications de covoiturage ? Non. Le premier trajet validé sur une application déclenche le versement de 25 % du bonus (dans un délai de 3 mois) et le reste ne pourra être récupéré qu’en covoiturant sur cette même application. Comment choisir l’application de covoiturage qui me donnera le plus de chances d’obtenir le bonus ? Attention, le covoiturage courte distance est différent du covoiturage permettant de traverser la France dont Blablacar a démocratisé la pratique. Il faut donc télécharger une des 8 applications spécialisées et éligibles au dispositif (voir liste). Il est judicieux d’en télécharger plusieurs afin de comparer et voir laquelle semble comporter le plus de trajets compatibles. Détaillez aussi les conditions d’utilisation des applications car certaines, partenaires de régions ou de villes, facilitent les conditions d’utilisation et disposent d’un grand nombre de propositions de passagers.

Top 10 des territoires utilisant le covoiturage Territoires Nombres de passagers transportés Île-de-France Mobilités 218 097 Métropole Rouen Normandie 82 612 Montpellier Méditerranée Métropole 34 905 CA du Beauvaisis 21 876 CU Angers Loire Métropole 20 475 Nantes Métropole 18 590 Occitanie 15 669 CA du Grand Annecy 13 687 Metz Métropole 13 371 CA de La Rochelle 13 029 (Source : l'Observatoire national du covoiturage au quotidien)

(1) Source : l’Observatoire national du covoiturage au quotidien. Le covoiturage au quotidien concerne principalement des trajets de moins de 80 km. Dans un premier temps, l'observatoire se concentre uniquement sur les données réelles enregistrées par les opérateurs du covoiturage partenaires du registre de preuve de covoiturage.