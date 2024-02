Vous avez peut-être aperçu sur la page d’accueil du site de la compagnie aérienne Ryanair un message intitulé « Communiqué judiciaire ». Ce message est une des sanctions du jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence (13) en date du 12 décembre 2023. La compagnie low cost a été condamnée pour ne pas avoir respecté les droits de ses passagers entre avril 2016 et juillet 2019. Plus précisément, pour de nombreux retards, annulations et refus d’embarquement sans indemnisation des passagers, contrairement au Règlement européen sur les droits des passagers aériens. L’UFC-Que Choisir avait agi conjointement avec plusieurs dizaines de consommateurs contre Ryanair. Le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a lourdement sanctionné la compagnie (décision susceptible de recours) en insistant sur la résistance caractérisée, abusive et condamnable de cette dernière à reconnaître et verser les indemnités prévues par la législation européenne.

150 000 € en réparation du préjudice à l’intérêt collectif des consommateurs

57 passagers éligibles à l’indemnisation obtiennent ainsi 250 € de dommages et intérêts chacun, en plus de leur indemnité légale, en raison de la résistance abusive de Ryanair à respecter ses obligations et l’UFC-Que Choisir obtient, quant à elle et en raison de cette même résistance fautive, 150 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice à l’intérêt collectif des consommateurs.

Si certaines compagnies aériennes ont fait preuve de plus de clairvoyance, d’autres, à l’instar de Wizz Air dont les pratiques en la matière étaient récemment dénoncées par l’UFC-Que Choisir, seraient bien avisées de prendre garde.