© IP3 PRESS/MAXPPP Fausses promotions Showroomprive.com à nouveau dans le collimateur

Après avoir déjà été pointé du doigt en 2016, le site de ventes privées vient d’être condamné à une lourde amende pour avoir abusé de fausses promotions. Une pratique toujours courante dans le secteur du commerce en ligne malgré les récentes évolutions de la législation.

600 000 €, tel est le montant de l’amende transactionnelle que Showroomprive.com devra verser. Le site de e-commerce, spécialisé dans les ventes événementielles, est accusé d’avoir trompé ses clients en multipliant les fausses promotions. Cette amende est le résultat de 5 ans d’enquête de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) de Seine-Saint-Denis, où est basée la société. Entre 2015 et 2020, les agents y ont déniché des promotions calculées à partir de prix de référence trompeurs. Résultat : les clients pensaient faire de bonnes affaires, alors que ce n’était pas le cas. La fausse promotion est considérée comme une pratique commerciale trompeuse (articles L. 121-2 et L. 121-3 du Code de la consommation). Avec l’accord du parquet de Bobigny, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a donc proposé à Showroomprive.com une amende transactionnelle de 600 000 €, qu’elle a accepté de payer pour clore le dossier.

Fausses promos à gogo

Ce n’est pas la première fois que cette société est visée par une enquête de la Répression des fraudes pour de telles pratiques. En 2016 déjà, elle faisait partie des 19 sites de e-commerce épinglés par la DGCCRF pour des fausses promotions, au même titre que Vente-privee.com, Amazon.fr ou Zalando.fr. Pourtant, à en croire son site Internet, la société se veut vertueuse, allant même jusqu’à afficher le fait qu’elle souscrit au Code de déontologie de la Fédération de la vente à distance (Fevad), qui oblige entre autres ses signataires à afficher une offre de vente « claire, rigoureuse et la plus complète possible » (art. 1.1.3).

Malheureusement, ce cas est loin d’être une exception. Depuis longtemps, les fausses promotions sont légion dans le e-commerce, et le renforcement de la législation l’année dernière n’y a rien changé. À tel point que l’UFC-Que Choisir a porté plainte récemment contre 8 sites de e-commerce.