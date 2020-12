Fermeture de Téléfoot Que va-t-il se passer pour les abonnés ?

Quatre mois à peine après son lancement, la chaîne payante Téléfoot (groupe Mediapro) est sur le point de disparaître des écrans. Les réponses aux questions que se posent les quelques centaines de milliers d’abonnés.

Coup de tonnerre pour les fans de foot : Mediapro, le principal diffuseur des championnats de France de football, qui avait acheté à prix d’or (830 millions d’euros par an jusqu’en 2024) les droits de diffusion de la Ligue 1 et de la Ligue 2, ainsi qu’une partie des matchs de la League des champions et de l’Europa League, devrait faire disparaître des écrans sa chaîne Téléfoot juste avant Noël. Une décision liée aux difficultés financières du groupe qui n’a pas honoré le paiement des dernières échéances dues à la Ligue de football professionnel (LFP).

Des centaines de milliers d’abonnés sur la touche

Si le hors-jeu de Mediapro met en difficulté les clubs de football français, qui reçoivent une partie des droits télévisés, la disparition de Téléfoot laisse aussi dans l’expectative 600 000 abonnés (plus vraisemblablement 480 000 selon le journal spécialisé L’Équipe). Ils s’acquittent de l’une des trois formules chèrement tarifées par la chaîne (soit directement, soit via leur fournisseur d’accès à Internet) : de 14,90 € par mois pour la plus basique à 29,90 € par mois pour la plus complète (comprenant un abonnement à Netflix).

Dans les faits, ces abonnés peuvent continuer à profiter des programmes de la chaîne « au moins » jusqu’au 23 décembre inclus comme l’annonce désormais le site de la chaîne. Et après ? Nul ne peut aujourd’hui le dire.

Vous êtes un client direct de Telefootlachaine.fr

La chaîne a publié vendredi dernier un communiqué à l’attention de ses abonnés. Elle y précise que l’accord trouvé entre Mediapro et la LFP « prévoit que le Service Téléfoot, la chaîne du foot, continuera à diffuser le Championnat de France de football de Ligue 1 et de Ligue 2 a minima jusqu’au 23 décembre 2020 inclus, c’est-à-dire jusqu’à la fin de la 17e journée de championnat ». Et de préciser que d’ici à cette date, « vous pouvez continuer de profiter de votre abonnement dans les mêmes conditions que lors de votre souscription ».

Les négociations étant en cours pour la reprise des droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2 par d’autres diffuseurs (vraisemblablement Canal+ et beIN Sport), la chaîne ne s’engage donc pas sur une date ferme pour la fin de sa diffusion et indique qu’elle reviendra vers ses abonnés pour les tenir informés « de la poursuite éventuelle du service Téléfoot au-delà de cette date ainsi que des modalités de résiliation et de remboursement qui seront applicables pour la période courant entre la fin du service Téléfoot et la date de fin de votre abonnement ».

Attendre ou agir pour arrêter son abonnement dès maintenant, telle est la question ! Car certaines formules proposées par la chaîne sont plus ou moins faciles à dénouer.

Votre abonnement est sans engagement, prélevé au mois

Vous pouvez le résilier à tout moment depuis votre espace en ligne ou auprès du service client (0805 119 612). « Tout mois commencé est dû, précisent les conditions générales de vente de la chaîne. Par conséquent, la résiliation par l'abonné avant la fin de sa période de facturation n'entraînera aucun remboursement, sauf si elle a lieu pour des raisons légitimes. » L’arrêt de la diffusion des matchs de L1 et L2 étant considéré comme une raison légitime, vous pourrez demander le remboursement de votre abonnement au prorata des jours restants à partir de la date de fin de diffusion des matchs de la ligue. Mais sans garantie de l’obtenir.

Vous êtes engagé sur 12 mois

Il vous est impossible d’agir tant que la chaîne vous fournit la prestation que vous avez payée (la diffusion des matchs de Ligue 1 et de Ligue 2). Quand Téléfoot la chaîne cessera de diffuser les matchs du Championnat de France, vous pourrez alors demander une résiliation de votre abonnement et le remboursement des sommes restant dues. Par sécurité, il faudra faire suspendre vos paiements auprès de votre banque (autorisation de prélèvement ou règlement automatique par carte bancaire).

Vous avez payé d’avance l’intégralité des 12 mois d’abonnement

Les conditions générales de la chaîne Téléfoot indiquent qu’en cas de faillite, cessation des activités ou de résiliation de la convention du Conseil supérieur de l’audiovisuel, « toutes les sommes payées par l'abonné pour la durée de l'abonnement restant à courir seront remboursées sans retard excessif ». Une bonne nouvelle qui n’en est pas une. Car si l’entreprise est placée en liquidation judiciaire, ces sommes seront à demander au mandataire ou au liquidateur judiciaire par le biais d’une déclaration de créance. Le remboursement dépendra de l’actif disponible, les clients étant les derniers servis. Autrement dit, il sera difficile, voire impossible de récupérer votre argent.

© L’Equipe La Une du quotidien sportif L’Équipe du 12 décembre, façon « Casa de papel ».

Vous avez souscrit via votre fournisseur d’accès à Internet

Résiliation de l’option Téléfoot

L’annonce de l’arrêt de Téléfoot étant très récente, et la date de fin de diffusion encore incertaine, SFR, Orange, Bouygues et Free ne se sont pas encore étendus sur le sujet. Seul Orange a communiqué sur les réseaux sociaux en réponse aux nombreuses questions de ses abonnés. L’assistance en ligne de l’opérateur annonce notamment sur Twitter que la résiliation de l’option Téléfoot pour un abonnement avec engagement d’un an se fera automatiquement et sans frais le jour de l’arrêt de la diffusion de celle-ci. Et que les abonnés pourront même résilier cette option depuis leur espace client aux alentours du 15 décembre 2020.

Sur Twitter l’opérateur Orange a répondu aux clients de l’option Téléfoot.

Dans tous les cas, dès l’arrêt des programmes, quel que soit votre FAI, si vous avez souscrit la chaîne Téléfoot en option, il sera possible de la résilier simplement et sans frais depuis votre espace client.

Résiliation d’un bouquet de chaînes comprenant Téléfoot

La situation est plus délicate pour les abonnés ayant souscrit auprès de leur FAI un bouquet de chaînes, avec engagement, comportant Téléfoot. Il sera en effet difficile de prouver que la présence de Téléfoot dans le bouquet était la condition déterminante qui les a poussés à souscrire. Conséquence : une demande de remboursement partiel du montant de leur bouquet devrait rester lettre morte. Ils ne pourront alors compter que sur un éventuel geste commercial de leur FAI (ou sur une substitution par une chaîne équivalente).

Résiliation de l’offre RMC Sport-Téléfoot

En revanche, il n’en sera pas de même pour les souscripteurs de l’offre couplée RMC Sport-Téléfoot. Cette dernière étant composée pour moitié des services de la chaîne de Mediapro, les abonnés pourront faire valoir que la prestation étant largement amputée, le coût de leur abonnement devra être ajusté à l’avenant ou la chaîne remplacée par le nouveau diffuseur des matchs de la Ligue. Ce changement de composition de l’offre représente en effet une modification substantielle du contrat à laquelle RMC Sport devra réagir en temps et en heure pour proposer une solution à ses abonnés.

Dans cette affaire Mediapro/Téléfoot, ce sont surtout les négociations en cours entre les distributeurs et les futurs diffuseurs des matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 qui permettront d’apporter des réponses plus précises aux abonnés dès que la décision sera actée. Et la réponse ne saurait tarder.