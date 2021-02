© Adobe stock Fin de Téléfoot Les abonnements résiliés et des remboursements prévus

Après le clap de fin de la chaîne Téléfoot dimanche 7 février, la chaîne et les fournisseurs Internet qui commercialisaient l’offre ont tous opté pour la résiliation automatique des abonnements en cours et pour des procédures de remboursement automatiques.

Cette fois c’est bel et bien terminé. La chaîne Téléfoot a définitivement cessé d’émettre le 7 février 2021, après la diffusion de l’ultime match programmé, le « classico » OM-PSG. Après un accord trouvé avec la Ligue professionnelle de football, c’est désormais le diffuseur historique du foot français, Canal+, qui reprend la main pour la diffusion de l’intégralité de la fin de la saison de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT, éventuellement en partenariat avec BeIN Sports. Bonne nouvelle pour les quelque 480 000 abonnés à Téléfoot, les démarches de résiliation ne devraient nécessiter aucune intervention de leur part, qu’ils soient abonnés en direct à Téléfoot ou par les options et les packs de leur fournisseur d’accès à Internet.

Avec un abonnement au mois sans engagement chez Téléfoot

La date d’échéance de votre abonnement sans engagement intervient après le 7 février ? Il va être automatiquement résilié par la chaîne à la date de la fin du service, comme le précise la FAQ spécialement mise en ligne. Les montants réglés à compter du 8 février et la date de fin de l’abonnement (ou la date de facturation, selon les cas), seront remboursés aux abonnés sans qu’ils aient besoin de réaliser une quelconque démarche après du service client, promet la chaîne.

Avec un abonnement sur 12 mois avec engagement, avec ou sans Netflix

Même topo pour les abonnés ayant souscrit un abonnement sur 1 an. Il prend fin automatiquement à la fin du service. Résultat, tous les montants prépayés à partir du 8 février et la date finale de l’engagement seront remboursés automatiquement sans action à mener de leur part. Téléfoot détaille quelques exemples, selon la date de souscription au service :

Pour un abonnement prépayé de 12 mois souscrit le 31 août 2020, l’abonné sera remboursé de la somme correspondant à la période courant du 8 février 2021 au 30 août 2021.

Pour un abonnement avec engagement 12 mois et paiement mensuel, souscrit le 15 septembre 2020, l’abonné est facturé tous les 15 du mois. La dernière facturation est intervenue le 15 janvier 2021. Il sera remboursé de la somme correspondant à la période de facturation courant du 8 au 14 février 2021.

Pour un abonnement Pass Mobile Only, souscrit le 20 octobre 2020 et renouvelé tacitement chaque mois, la facturation intervient tous les 20 du mois. La dernière facturation est intervenue le 20 janvier 2021. L’abonné sera remboursé de la période courant du 8 au 19 février 2021.

Pour le cas particulier du pack Téléfoot + Netflix, la chaîne nous indique que l’abonnement à Téléfoot a été automatiquement résilié le 8 février pour tous les abonnés et qu’ils seront remboursés pour la période courant depuis cette date jusqu’à la fin de leur abonnement. Quant à l’abonnement lié Netflix, les personnes concernées vont recevoir un e-mail de la plateforme de streaming les invitant à se prononcer sur la poursuite ou l’arrêt de leur abonnement. Pour faire perdurer leur abonnement, elles devront mettre à jour leur moyen de paiement. En revanche, sans action de leur part au bout de 30 jours, leur compte sera définitivement clôturé.

Les abonnements via un fournisseur d’accès internet, packs compris

Abonné à Téléfoot via Bouygues, Free, SFR ou Orange ? Chacun des opérateurs a adopté des modalités de résiliation et de remboursement des services similaires. Ils seront appliqués automatiquement, sans intervention nécessaire de la part des abonnés.

Orange a très tôt balisé les conditions de remboursement des options Téléfoot et Téléfoot + beIN Sports. Pour les clients ayant maintenu leur abonnement jusqu’au dimanche 7 février après le match OM-PSG, Orange « procèdera automatiquement et sans frais à la résiliation de l’option et arrêtera sa facturation ». L’opérateur indique aussi qu’une régularisation au prorata temporis, c’est-à-dire entre la date de fin de service de Téléfoot et la durée d’abonnement restante, sera effectuée sur la prochaine facture. La régularisation portera ainsi sur la période du 8 février jusqu’à la date de fin de l’abonnement mensuel.

Mêmes règles chez SFR : le service ne sera plus facturé à partir du lundi 8 février 2021. « Si la facture du mois à venir a déjà été éditée ou est en cours de facturation, le montant associé au service Téléfoot » sera remboursé sur la facture suivante. Quant aux souscripteurs de l'offre RMC Sport + Téléfoot (facturée 30 €), ils ont été informés par SFR que seule la part RMC Sport (qui diffuse le championnat anglais et la Ligue des champions) continuera à être facturée à de nouveaux tarifs :

9 €/mois pour l’abonnement avec engagement ;

15 €/mois pour l’abonnement sans engagement.

Free, qui proposait Téléfoot sur option (25,90 €/mois avec engagement de 12 mois ou 29,90 €/mois sans engagement), a communiqué auprès de ses abonnés : « Votre abonnement à la chaîne Téléfoot du mois de février ne vous sera facturé que pour la période du 1er au 7 février. »

Bouygues Télécom adopte la même politique que ses concurrents. L’opérateur vient de nous confirmer que ses abonnés à Téléfoot n’auront aucune démarche à effecteur et seront remboursés automatiquement de la partie de leur mensualité de février courant de l’arrêt de la diffusion jusqu’au 28 février. Un e-mail d’information est sur le point de leur être envoyé à ce sujet.