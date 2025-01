Le barème progressif de l’impôt est normalement revalorisé chaque année afin de neutraliser les effets de l’inflation sur le niveau d’imposition des contribuables. Les limites de ses tranches sont indexées sur la hausse des prix à la consommation de l’année précédente, ce qui permet de ne pas surtaxer les ménages dont les revenus ont progressé au même rythme et d’alléger la facture de ceux dont les revenus n’ont pas augmenté. Mais cette année, nous ne savons toujours pas si cette revalorisation aura lieu !

Indexation en suspens

La loi de finances du gouvernement Barnier avait bien prévu d’indexer le barème de 2 % pour le calcul de l’impôt 2025 sur les revenus de 2024, mais sa censure par l’Assemblée nationale a empêché la promulgation du texte. La loi de finances que le gouvernement Bayrou espère faire adopter d’ici fin février reprendra cette indexation à son compte, mais il pourrait être à son tour censuré dans les prochaines semaines.

Si ce scénario catastrophe se réalise, c’est alors le barème de l’impôt 2024 qui risque d’être reconduit en 2025, comme le prévoit la « loi spéciale » votée fin 2024 pour autoriser l’État à continuer de prélever les impôts en 2025. Autrement dit, vos revenus de 2024 seront imposés dans les mêmes conditions que ceux de 2023. Selon Bercy, ce gel du barème entraînerait une hausse d’impôt pour 18 millions de foyers et rendrait imposables 380 000 foyers modestes supplémentaires. En réalité, si le barème n’est pas indexé, tous les Français vont subir une hausse d’impôt cette année.

Vos revenus ont stagné en 2024

Si vos revenus de 2024 n’ont pas progressé par rapport à ceux de 2023, s’ils sont identiques en montant, vous ne subirez aucune hausse d’impôt avec un barème gelé, vous en payerez autant en 2025 qu’en 2024. Mais vous en payerez plus que si le barème avait été revalorisé de 2 %, ce qui aboutira à vous faire supporter une hausse déguisée.

Exemple Célibataire sans enfants, vous avez perçu 40 000 € de salaire en 2024, comme en 2023. Avec un barème gelé, vos impôts s’élèveront à 4 086 € en 2025, le même montant que ceux de 2024. Avec un barème revalorisé de 2 %, ils tomberont à 3 952 €. Le gel entraînerait donc une hausse de vos impôts de 134 € cette année (+ 3,4 %).

Vos revenus ont baissé en 2024

Si vos revenus de 2024 sont plus faibles que ceux de 2023, vos impôts vont baisser en 2025, que le barème soit gelé ou pas. Mais la baisse obtenue sera moindre avec un barème gelé, ce qui se traduira là encore par une hausse déguisée.

Exemple Marié sans enfants, vous avez perçu 44 000 € de salaire en 2024, 1 000 € de moins qu’en 2023 (45 000 €). Avec un barème gelé, vos impôts s’élèveront à 1 274 € en 2025, soit 143 € de moins que ceux de 2024 (1 417 €). Avec un barème revalorisé de 2 %, ils tomberont à 1 173 €, soit 244 € de moins que ceux de 2024. Le gel entraînerait donc une hausse de vos impôts de 101 € cette année (+ 8,6 %).

Bon à savoir Si le barème est gelé, les seuils et limites qui lui sont associés le seront aussi. La décote d’impôt des foyers faiblement imposés et le plafonnement du quotient familial des foyers aisés en vigueur en 2024 s’appliqueront en l’état en 2025, sans indexation de 2 %. De même, les plafonds de déduction de certaines charges (la pension alimentaire versée à un enfant majeur dans le besoin, par exemple) seront identiques à ceux de l’année dernière.

Vos revenus ont augmenté en 2024

Si vos revenus de 2024 sont plus élevés que ceux de 2023, vos impôts vont augmenter en 2025, que le barème soit gelé ou pas. Mais votre hausse d’impôt sera plus importante avec un barème gelé.

Exemple Marié avec un enfant à charge, vous avez perçu 65 000 € de salaire en 2024, 5 000 € de plus qu’en 2023 (60 000 €). Avec un barème gelé, vos impôts s’élèveront à 3 329 € en 2025, soit 657 € de plus que ceux de 2024 (2 672 €). Avec un barème revalorisé de 2 %, ils tomberont à 3 267 €, soit 595 € de plus que ceux de 2024. Le gel entraînerait donc une hausse supplémentaire de vos impôts de 62 € cette année (+ 10,4 %).

Si vous n’étiez pas imposable en 2024, parce que vos revenus de 2023 se situaient en dessous du seuil d’imposition, vous risquez de le devenir en 2025 avec un barème gelé. Ce sera le cas si vous avez bénéficié d’une augmentation de revenus en 2024 qui vous fait passer au-dessus du seuil d’imposition.

Exemple Célibataire sans enfants, vous avez perçu 18 900 € de salaire en 2024, 400 € de plus qu’en 2023 (18 500 €). Avec un barème gelé, vos impôts s’élèveront à 41 € en 2025 alors que vous n’étiez pas imposable en 2024. Avec un barème revalorisé de 2 %, vous resterez non imposable en 2025. Le gel vous ferait donc basculer dans l’impôt et il vous priverait de 10 % de votre hausse de salaire.