Quels sont les pesticides les plus épandus dans les champs autour de chez vous ? Pas simple d’obtenir l’information, tant la transparence des données n’est que partielle sur ce sujet. Tout de même, il est possible de se faire une idée du volume et de la nature des substances utilisées en se penchant sur les ventes de pesticides par département.

C’est ce travail qu’a fait l’association environnementale Générations Futures en s’appuyant sur les données officielles d’achats de pesticides en France enregistrés dans la banque nationale des ventes de produits phytopharmaceutiques (BNV-D). Celle-ci est accessible à tous en ligne mais n’est pas facilement compréhensible pour le grand public. Générations Futures en a fait une carte interactive.

L’outil, intitulé Géophyto, compile ainsi les achats de pesticides en France de 2015 à 2022, dernière année pour laquelle les données sont disponibles. En quelques clics, on peut ainsi découvrir les substances les plus vendues dans son département pour chacune de ces huit années. Le résultat peut être obtenu en tonnes ou être rapporté à la surface agricole utile du département et exprimé alors en kilogramme par hectare (kg/ha).

La Gironde avec le plus gros volume de ventes, mais…

Toutes substances confondues, quelle que soit l’année, la Gironde est le premier département en quantité vendue. Sur les 66 354,5 tonnes écoulées en 2022, 3 377,9 l’ont été dans ce seul département. La Marne et la Somme complètent régulièrement le podium.

Mais Geophyto va plus loin dans l’analyse. Il est ainsi possible de trier les ventes par catégories de substances (herbicides, insecticides, fongicides, pesticides), leurs niveaux de dangerosité et d’autres paramètres encore. Ainsi, en Gironde, département très viticole, c’est surtout le soufre – un fongicide naturel utilisé dans les cultures de vignes ‒ qui tire les ventes vers le haut. Mais si on se focalise sur les pesticides de synthèse ‒ artificiels et interdits en agriculture biologique ‒ alors la Gironde descend à la 11e place des départements où ils se sont le plus vendus en 2022. La Marne, la Somme, l’Eure-et-Loir composent désormais le podium. Si on s’intéresse aux pesticides préoccupants pour la santé ou l’environnement, ceux notamment classés cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR) ou perturbateurs endocriniens, alors d’autres départements apparaissent encore. L’Aisne, la Somme et le Pas-de-Calais où se sont vendues, en 2022, le plus de substances classées CMR1 (effets avérés). Ou encore la Charente-Maritime, troisième département en termes de quantités de pesticides CMR2 (effets suspectés).

Enfin, Geophyto propose aussi de ne rechercher qu’une seule substance. Utile quand on veut savoir, par exemple, les quantités de glyphosate vendues dans son département. Ou du flufenacet, un herbicide classé perturbateur endocrinien par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa) depuis le 27 septembre dernier et dont on parle beaucoup en ce moment.

© site web https://www.generations-futures.fr/geophyto La carte pour 2022 élaborée par Générations Futures.

Un outil qui continuera de s’étoffer

Générations Futures aimerait aller plus loin encore. Mais l’ONG déplore le trop peu de données consultables sur les pesticides. « La situation est assez ubuesque en France, déplore François Veillerette, porte-parole de l’ONG. D’un côté, l’État demande aux agriculteurs de tenir des registres d’épandage de pesticides sur leurs terres, mais on ne fait pratiquement rien de ces données. Elles ne sont en tout cas pas consultables par le public alors qu’elles permettraient d’avoir une connaissance fine de l’utilisation des pesticides à l’échelle de la parcelle et donc susceptibles d’exposer les populations riveraines. »

D’ici fin janvier, Générations Futures prévoit de nouvelles améliorations, notamment pour permettre de consulter les ventes de pesticides en descendant à l’échelle du code postal et non plus seulement du département. D’autres critères de recherches seront ajoutés également (substances neurotoxiques, toxiques pour les pollinisateurs, substances persistantes dans l’environnement, etc.).

Une autre approche avec la carte de Solagro

D’autres outils complémentaires à Géophyto permettent d’avoir une meilleure vision de la nature et des quantités de pesticides utilisés autour de chez soi. Par exemple la carte Adonis, de l’entreprise associative Solagro, mise en ligne à l’été 2022. L’approche est différente, puisque Solagro ne se base pas sur les ventes annuelles de pesticides mais sur les indices de fréquences de traitement (IFT), soit les nombres références de doses de pesticides appliquées par hectare et par culture. Solagro a ensuite croisé ces IFT de référence avec la répartition des cultures sur chaque commune et les types d’agriculture pratiqués (conventionnelle ou bio). Là encore, la méthode permet d’avoir une certaine idée de l’utilisation de produits phytosanitaires sur un territoire.