© MaxSafaniuk/AdobeStock Huile d’olive Lidl Déclassée… ou encensée ?

Une huile d’olive bien classée chez nos confrères de 60 millions de consommateurs qui n’obtient même pas la moyenne dans le test de Que Choisir ? Des lecteurs nous ont fait part de leur incompréhension, concernant nos résultats d’analyse de l’huile d’olive Primadonna de Lidl. Il y a pourtant une explications très simple à cette différence de résultat.

« À qui se fier ? » « Le consommateur que je suis est complètement perdu ! » « N'y aurait-il pas quelque part des conflits d'intérêts parmi ces magazines ou alors un manque flagrant de partialité ? » « Les tests ne veulent rien dire ? » Vous êtes nombreux à nous avoir fait part de votre incompréhension, après avoir découvert la mauvaise note que nous réservions à la référence de Lidl dans notre dernier comparatif d’huiles d’olive. Et pour cause : nos confrères de 60 millions de consommateurs semblaient plutôt encenser ce même produit, le mois précédent.

Sauf que la cause de cette divergence est en réalité très simple : si les deux produits se ressemblent beaucoup (il s’agit effectivement à chaque fois d’une huile d’olive vierge extra de marque Primadonna), ils n’ont en réalité rien à voir l’un avec l’autre. Car l'huile que nous avons testée est bio, contrairement à celle de 60 millions. La marque est la même, mais le produit, lui, est tout à fait différent.

Les deux huiles d’olive de marque Primadonna commercialisées par Lidl.

La même chose est d’ailleurs à signaler pour plusieurs autres huiles qui pourraient sembler communes à nos deux tests : Puget, Terra Delyssa, Costa d’Oro… Si la marque est la même, à chaque fois, l’origine des olives ou le mode de production varie. La seule référence qui s’est révélée véritablement commune à nos deux tests (l’huile d’olive Top Budget commercialisée par Intermarché) présentait des résultats d’analyse parfaitement cohérents entre nos deux comparatifs.

De très bonnes huiles bio

Attention, enfin, à ne pas déduire des notes très différentes obtenues par les huiles d’olive Primadonna bio et conventionnelles, que les moins bons résultats de la première seraient dus à son mode de production biologique. Dans notre test, plusieurs références bio arrivent en tête de classement, tandis que d’autres, comme la Lidl, obtiennent de mauvaises notes. Et la même chose est à noter pour les huiles conventionnelles. Cela n’a rien d’étonnant, puisque nos analyses se concentraient particulièrement sur le goût. Or, bio ne veut pas forcément dire plus savoureux. C’est simplement l’assurance de modes de production plus respectueux de l’environnement, et d’un moindre risque de contamination par des résidus de pesticides.