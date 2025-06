YouTube conditionne la lecture de ses vidéos au dépôt de traceurs pour mieux cibler la publicité selon votre navigation. En cliquant sur « Autoriser » les traceurs seront déposés et vous pourrez visualiser la vidéo.

Les temps sont durs pour l’or vert, dont la culture est mise à mal par le réchauffement climatique et son impact sur le régime des pluies. En 2022 et en 2023, des sécheresses intenses ont touché le bassin méditerranéen, d’où proviennent la plupart des huiles consommées en France. En particulier, l’Espagne, premier producteur mondial, a vu ses récoltes d’olives fondre de moitié. La Tunisie, principale pourvoyeuse d’huile bio, l’Italie, la Grèce ou encore le Maroc ont également été frappés par le manque d’eau.

Du fait de ce déficit de matière première, les cotations ont flambé : en janvier 2024, celles de l’huile espagnole dépassaient 900 €/100 kg sur le marché de gros de Jaén, en Andalousie, presque trois fois plus que début 2022. Cette hausse s’est répercutée jusqu’aux prix en grande surface : d’après nos relevés, réalisés sur 36 références vendues en supermarché, la bouteille a flambé de 67 % depuis mai 2022 ! Or, certains fabricants le reconnaissent du bout des lèvres, dans ce contexte de pénurie et face à une matière première devenue excessivement onéreuse, ils ont parfois dû « arbitrer entre la qualité et le prix, alors qu’il était devenu difficile de trouver de très bonnes huiles. Elles étaient conformes à réception, mais plus fragiles, et elles ont très mal vieilli. »

Le résultat s’en ressent, avec ce déclassement inédit de trois quarts des références de notre test comprenant 20 huiles d’olive. En effet, achetées à l’automne 2024, ces huiles étaient pour la plupart issues de la récolte d’olives de fin 2023-début 2024, concernée par cette période de sécheresse (la cueillette a lieu entre octobre et mars). Néanmoins, elles auraient dû pouvoir se conserver dans le temps, les dates de durabilité minimales indiquant des périodes allant de fin 2025 à début 2026 selon les références... Dans le cas contraire, il aurait fallu ne pas afficher la mention « vierge extra », censée garantir un produit haut de gamme.