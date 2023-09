© Adobe Stock Hypertension C’est la Mapa qui la prédit le mieux

La Mapa est une mesure de pression artérielle sur 24 heures. Elle permet, grâce à un appareil portatif, d’enregistrer toutes les variations de cette pression (ou tension) et, en particulier, de celles de la nuit qui sont normalement plus basses. Une récente étude confirme que c’est cette technique qui diagnostique le mieux le risque d’hypertension.

L’hypertension est une élévation permanente de la pression artérielle qui augmente le risque d’accident cardiovasculaire et de décès. Pour la mesurer, il existe trois techniques :

au cabinet par le médecin ;

à la maison par le patient (automesure) ;

en continu sur 24 h grâce à un appareil portatif (technique appelée Mapa, mesure ambulatoire de la pression artérielle).

Longtemps, c’est la première qui a prévalu pour la diagnostiquer. Mais on sait que cette mesure ponctuelle reflétait mal la réalité, car la pression varie sans cesse et dépend beaucoup des circonstances (effort physique, émotion, etc.). Depuis quelques années, il était donc préconisé de confirmer ces mesures en automesure ou avec une Mapa.

Cette dernière apparaît de plus en plus comme la plus pertinente. Une très grosse étude espagnole l’a confirmé récemment en suivant durant près de 10 ans plus de 600 000 patients ! Sa conclusion est parue dans la revue médicale The Lancet en juin 2023 : ce sont les mesures en Mapa qui sont les plus prédictives du risque d’accidents cardiaques, d’AVC ou de décès. Et plus précisément, ce sont les valeurs nocturnes, six fois plus informatives sur le risque encouru que la mesure en cabinet médical. Normalement, la pression baisse durant la nuit. Si elle reste élevée, c’est mauvais signe. La Mapa permet aussi de repérer des hypertensions dites « blouse blanche » (pression élevée chez le médecin mais normale par ailleurs) qui, elles, ne sont pas associées à un risque accru de problèmes de santé.