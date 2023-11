Traitements de l’hypertension

La première arme contre l’hypertension artérielle n’est pas médicamenteuse. Dans un premier temps, modification des habitudes alimentaires (moins de sel, plus de fruits et légumes frais, moins d’alcool) et augmentation de l’activité physique sont recommandées. Si ces mesures ne suffisent pas, la prise d’un médicament peut être envisagée.

Plusieurs classes sont alors indiquées, dont les diurétiques thiazidiques (hydrochlorothiazide/Esidrex, indapamide/Fludrex), les bétabloquants (métoprolol, propranolol, etc.), les inhibiteurs de l’enzyme de conversion ou IEC (captopril, énalapril, etc.), ou encore les inhibiteurs de l’angiotensine ou ARA 2 (candésartan, losartan, etc.). Toutes ne se valent pas, comme le montre une analyse de la collaboration Cochrane (1).

Lorsqu’un traitement antihypertenseur est indiqué, la meilleure option de départ est l’hydrochlorothiazide (Esidrex). En France, il est surtout proposé en association avec d’autres familles d’antihypertenseurs. Lorsqu’il est donné seul, son impact sur la mortalité totale est comparable aux autres classes disponibles.

Cependant, les diurétiques thiazidiques sont plus efficaces que les autres antihypertenseurs en prévention des incidents cardiovasculaires et surtout, ils entraînent moins d’arrêts de traitement dus aux effets indésirables. Un élément essentiel dans la mesure où ces médicaments doivent être pris quotidiennement pour être efficaces, et pendant de longues années. Comparés aux IEC ou « sartans », les diurétiques thiazidiques diminuent même le risque d’effets indésirables graves.

(1) “First‐line diuretics versus other classes of antihypertensive drugs for hypertension”, Cochrane Database Syst Rev, 13/07/23.