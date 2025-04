Selon que le bras repose sur une table ou non, des différences importantes de pression artérielle se produisent, qui peuvent même conduire à diagnostiquer, à tort, une hypertension. Voici comment s’assurer que la position est bonne et la mesure exacte.

Pour prendre la pression artérielle, il est recommandé d’être assis avec le bras nu posé à plat sur une table ou un bureau, la main reposant paume ouverte vers le haut. Le bord inférieur du brassard doit être positionné 1 à 2 cm au-dessus du pli du coude. Il se trouve ainsi à hauteur du cœur. En pratique pourtant, il arrive que la mesure soit effectuée sur une personne dont le bras n’est pas soutenu, dont la main repose simplement sur les genoux ou pend le long du corps. Les mesures sont alors faussées et ce, de manière significative, avertissent des chercheurs américains qui ont effectué et comparé les trois mesures sur plus d’une centaine de patients. Résultats : la pression artérielle systolique (le premier des deux chiffres de tension) est surestimée de près de 4 mm Hg avec le bras reposant seulement par les genoux. Elle est encore plus surestimée, de l’ordre de 6,5 mm Hg, en cas de bras le long du corps. Des écarts comparables se retrouvent aussi sur la pression diastolique (le deuxième des deux chiffres) (1).

« Ce degré d’erreurs peut conduire à des faux diagnostics d’hypertension », avertissent les chercheurs qui ont publié leur étude dans la revue médicale JAMA Internal Medecine en décembre 2024. Si votre médecin prend votre tension au cabinet, assurez-vous donc que votre bras est posé sur une surface plane à bonne hauteur. Le conseil vaut également en cas d’automesure à domicile. Les différences de mesures expliquent aussi pourquoi les modèles à brassards sont préférables aux modèles de poignets, ces derniers étant plus difficile à aligner correctement à hauteur du cœur. Notez enfin qu’une simple mesure au cabinet du médecin ne suffit pas à poser un diagnostic d’hypertension. Il faut plusieurs mesures convergentes puis une confirmation avec des automesures à domicile. Ces dernières peuvent être effectuées en continu avec un appareil portatif appelé Mapa ou avec un autotensiomètre. Dans ce dernier cas, la position du bras est d’autant plus cruciale qu’il s’agit de confirmer ou d’infirmer un diagnostic d’hypertension.

(1) On estime qu’il y a hypertension artérielle pour des chiffres supérieurs à 140/90 mm Hg et des médicaments sont souvent requis lorsqu’elle atteint ou dépasse 160/100 mm Hg.