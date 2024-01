Adopter un régime alimentaire à teneur réduite en sel est l’une des premières mesures à mettre en place en cas d’hypertension. Mais on sous-estime souvent l’importance de cette mesure diététique. Sa mise en pratique se heurte à la croyance qu’elle ne serait efficace que chez une minorité des personnes (celles « sensibles au sel ») et qu’elle deviendrait secondaire quand on prend des médicaments.

Pour y voir plus clair, une étude a été menée sur plus de 200 volontaires, qui ont suivi à tour de rôle un régime accru en sel (environ 12,5 g/jour) et un régime réduit en sel (3 g/jour). Le passage au régime bas en sel a permis de faire baisser la pression artérielle systolique (chiffre le plus haut) de 8 mm Hg au bout d’une semaine. L’effet est donc rapide et comparable en importance à celui d’un médicament de première intention (hydrochlorothiazide). La diminution en sel n’a pas eu d’effet chez tout le monde. Mais une réduction a été observée chez près de 75 % des participants, supérieure à 5 mm Hg chez une majorité d’entre eux. Cet effet positif a été constaté que l’hypertension soit traitée par des médicaments ou non, contrôlée ou non. Enfin, peu d’effets indésirables sont apparus, des crampes et des faiblesses surtout.