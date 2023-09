© Adobe Stock Hypertension Les exercices isométriques diminuent la pression artérielle

Recommandée en prévention et en traitement de l’hypertension artérielle, l’activité physique a de réels bénéfices pour notre santé cardiovasculaire. Et certains exercices sont plus efficaces que d’autres.

L’activité physique est l’un des premiers traitements de l’hypertension artérielle, avant même de prendre des médicaments. Aux côtés d’un rééquilibrage alimentaire, son efficacité est réelle. Dans ses recommandations, la Haute Autorité de santé (HAS) souligne qu’elle diminue la pression artérielle même quand les autres facteurs de risque (obésité, alimentation trop riche) ne sont pas modifiés.

Tout type d’exercice est bénéfique contre l’hypertension. Mais certains programmes le sont-ils plus que d’autres ? C’est la question soulevée par une équipe britannique (1), qui a passé en revue de nombreux travaux à ce sujet. Exercices en aérobie, entraînement fractionné (aussi appelé HIIT) ou encore exercices isométriques faisaient partie des interventions testées.

Par rapport aux autres méthodes, les exercices isométriques ont le plus d’impact sur la pression artérielle, conclut ce travail. Le but est de travailler le muscle de manière statique, en maintenant une position pendant un temps donné. Il s'agit, par exemple, de l’exercice de la chaise ou de la planche. En suivant le rythme de 4 séries de 2 minutes, avec une pause de 1 à 4 minutes entre chacune, 3 fois par semaine, la pression systolique (le chiffre du haut sur un tensiomètre) diminue de 8 mm de mercure (mmHg), et la pression diastolique de 4 mmHg. Les bénéfices étaient aussi observés chez les personnes ayant une tension artérielle normale, ou élevée sans atteindre les seuils de l’hypertension.

(1) “Exercise training and resting blood pressure: a large-scale pairwise and network meta-analysis of randomised controlled trials”, British Journal of Sports Medicine, 25/07/23.