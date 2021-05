© Frédéric Massard - stock.adobe.com Impôts 2021 À quelle date va arriver votre avis d’impôt ?

Pour faire valoir vos droits ou justifier de vos ressources auprès d’un organisme ou d’une administration, votre avis d’impôt est souvent réclamé. Mais à quelle date le recevrez-vous en 2021 ? Le calendrier détaillé.

Après avoir déclaré vos revenus 2020 pour que soit calculé le montant de vos impôts payables cette année, votre prochain rendez-vous avec l’administration fiscale approche. Au cœur de l’été, elle va en effet mettre à disposition sur impots.gouv.fr ou vous envoyer par courrier votre avis d’imposition.

Depuis la mise en place du prélèvement à la source, effectué directement sur les salaires, ce document vous permet de connaître le total des impôts que vous aurez à payer. Et même, le cas échéant, d’ajuster le taux de votre prélèvement à la source, notamment si vous avez subi l’an dernier une baisse de vos revenus d’au moins 10 % ou, au contraire, une augmentation. Une possibilité qui est aussi offerte aux foyers fiscaux dont la situation personnelle a changé : mariage ou pacs, divorce ou rupture de pacs, naissance…

Les dates de réception de votre avis d’impôt 2021 selon votre situation

Sur Internet Par courrier Vous bénéficiez d’un remboursement Entre le 26 juillet et le 6 août 2021 Entre le 30 juillet et le 7 septembre 2021 Vous n’avez (plus) aucun montant à payer Entre le 26 juillet et le 6 août 2021 Entre le 4 août et le 7 septembre 2021 Vous avez un montant à payer Entre le 30 juillet et le 6 août 2021 Entre le 5 août et le 1 er septembre 2021

Source : Direction générale des finances publiques.

Un avis de situation pour les foyers non imposables

Si vous avez déclaré vos revenus en ligne et que vous êtes non imposable, ce qui est le cas de plus de 55 % des foyers fiscaux, l’avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu (Asdir) se substitue à l’avis d’impôt. Il est mis à disposition à l’issue de votre déclaration de revenu et donc utilisable immédiatement.

Ce document permet de justifier de vos ressources et de vos charges pour certaines démarches auprès de nombreux organismes et administrations : banques, bailleurs, Caf et collectivités locales pour les aides sociales… Il contient strictement les mêmes informations qu’un avis d’imposition. Il est disponible dans l’onglet « Documents » de votre espace personnel sur impots.gouv.fr.

Attention toutefois, car une nouveauté, la « déclaration automatique », peut priver les contribuables concernés d’Asdir. Elle permet depuis l’an dernier à 12 millions de particuliers dont les revenus n’ont pas bougé en 2020 par rapport à 2019 de valider très simplement leur déclaration de revenus. Sauf qu’aucun Asdir n’est émis à l’issue de la validation. Et que le document émis à l’issue de cette déclaration simplifiée n’en a pas la même valeur. Les contribuables concernés devront donc patienter jusqu’à l’émission de leur avis d’impôt à l’été pour faire valoir certains droits. À l’exception de certains organismes, comme la Caf ou la MSA qui récupèrent automatiquement les éléments de revenus auprès du fisc.