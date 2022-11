© sasun Bughdaryan - stock.adobe.c Insuffisance cardiaque Les clés pour la reconnaître

En France, 1,5 million de personnes souffrent d’insuffisance cardiaque. D’abord discrets, les symptômes finissent par affecter les gestes les plus simples de la vie quotidienne. C’est pourquoi un diagnostic rapide est nécessaire.

Trop souvent, l’insuffisance cardiaque est détectée tardivement. L’Assurance maladie a lancé une large campagne d’information sur cette maladie qui touche le muscle cardiaque. Elle espère favoriser des diagnostics rapides en mettant l’accent sur les principaux signes d’alerte, trop souvent méconnus.

Les symptômes de l’insuffisance cardiaque sont dus au fait que le cœur assure mal son rôle de pompe. Au niveau des poumons, la pression dans les vaisseaux sanguins augmente. Cela génère un essoufflement dit « inhabituel ». Il se constate d’abord à l’effort, puis lors d’activités de moins en moins exigeantes. À terme, la simple position assise essouffle.

Les muscles, eux, ne reçoivent plus assez d’oxygène et de nutriments, ce qui produit une fatigue même lors d’efforts faibles. Enfin, les liquides sont mal évacués dans les jambes. C’est ce qu’on appelle une « rétention d’eau ». Le gonflement des pieds et des chevilles excède largement celui qui peut se produire en été ; il déforme les articulations. Comme il s’agit d’un gonflement des tissus mous, les traces de pression restent plus longtemps. C’est cette même rétention d’eau qui provoque une prise de poids « rapide et inexpliquée », de 2 ou 3 kg en l’espace de 2 jours.

Un seul de ces symptômes doit inciter à prendre rendez-vous avec son médecin. Si plusieurs sont constatés, consultez sans attendre : un traitement rapide de l’insuffisance cardiaque aide à en limiter la progression et réduit le risque d’hospitalisation.