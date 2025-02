Une foule de compléments alimentaires en vente libre sont à base d’oméga 3, ainsi que trois médicaments vendus sur ordonnance (Esters éthyliques d’acides oméga 3 EG Labo Conseil, Omacor et Vazkepa qui est évalué mais pas encore commer­cialisé). Ces acides gras sont dits essentiels parce qu’ils sont indispensables à notre organisme, en particulier au développement et au fonctionnement du cerveau et du système nerveux.

Prétendument bons pour le cœur

Comme les oméga 3 ont aussi la réputation d’avoir un impact positif sur la santé cardiaque, la supplémentation peut être tentante. L’argument est largement mis en avant par les fabricants de compléments alimentaires : action sur les triglycérides et la tension artérielle, et prévention cardiovasculaire sont des mentions courantes. De leur côté, les cardiologues ont prescrit, pendant un temps et à hautes doses quotidiennes, les médicaments à base d’oméga 3 à leurs patients. En réalité, le bénéfice des oméga 3 sur le cœur est loin d’être évident.

Intérêt thérapeutique faible, voire nul

Une revue systématique de 79 essais randomisés n’a retrouvé aucun effet, ni sur la mortalité ni sur la survenue d’AVC ou d’infarctus, et ce, que les personnes aient déjà eu, ou non, un accident cardiaque. Une étude plus récente,