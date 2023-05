© Adobe Stock Made in France Les labels s’unissent

L’association Pro France, qui gère le label Origine France Garantie, et l’Association nationale des Entreprises du patrimoine vivant (ANEPV) ont signé un accord pour favoriser leur coopération. Leurs labels, crédibles et reconnus, font partie des rares à réellement certifier que les produits concernés sont fabriqués en France.

L’achat de produits français est redevenu tendance, en particulier depuis la pandémie de Covid qui a placé la relocalisation de notre industrie au cœur du débat. Pour aider les consommateurs à faire les bons choix (et à ne pas se laisser duper par les allégations un peu trop « tricolorisantes » de certaines entreprises), plusieurs logos existent. Parmi les plus connus figurent le label Origine France Garantie (OFG), créé en 2010, qui garantit grâce à un audit indépendant l’origine française des produits, et le label Entreprise du patrimoine vivant (EPV), créé en 2005 afin de distinguer des entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels jugés d’excellence.

Malgré une complémentarité évidente, les deux associations ne travaillaient pas ensemble. Ce sera désormais le cas. Elles ont signé le 25 avril à Niort une convention de partenariat mettant fin à de vieilles querelles. « Le rassemblement fait partie des éléments essentiels pour que notre cause commune soit portée », a déclaré Gilles Attaf, président de Pro France, après la signature. Cette convention doit permettre aux deux associations de mener des actions de communication ou d’organiser des événements en commun. Elles vont aussi proposer des facilités d’accompagnement (financières ou en communication) aux entreprises doublement labellisées.

« Nous aurions dû le faire avant », a admis Tristan De Witte, président de l’ANEPV. Que ces deux associations travaillent ensemble pour mettre en avant leurs labels est une bonne nouvelle pour les consommateurs. Délivrés après des audits, leurs labels sont en effet un gage de sérieux quant à l’origine nationale des produits. Loin des drapeaux bleu-blanc-rouge, cocardes, cartes de France et autres allégations non fondées présentes sur de nombreux emballages.

Un atout à l’export

La convention a été signée au sein de l’usine ENO, à Niort. Ce fabricant spécialisé dans les planchas en fonte émaillée et les appareils de cuisson pour bateaux a été la première entreprise certifiée à la fois Entreprise du patrimoine vivant – pour son activité historique d’émaillerie – et Origine France Garantie. « En 2010, notre activité de vente de planchas a décollé mais la grande distribution nous incitait à faire fabriquer en Chine pour des raisons de coût », se souvient Antoine Thomas, co-dirigeant de l’entreprise. Or, « nous avons voulu assumer notre savoir-faire et notre origine. Ça aurait été un gâchis de ne pas dire haut et fort que nous fabriquons en France. »

Pour lui, le label OFG est un atout à l’export, « car il démontre que nous ne fabriquons pas n’importe où et n’importe comment », tandis que le label EPV « est moins connu du grand public mais extrêmement valorisé par les revendeurs car il démarque les plus belles entreprises françaises ».

Devant les représentants des deux labels et des dirigeants d’autres entreprises françaises invitées à assister à la signature (la marque de vêtement 1083, le fabricant de radiateurs Intuis, la Manufacture de parapluies de Cherbourg…), Antoine Thomas a souligné, « ironie de l’histoire », que les enseignes de grande distribution qui ne juraient que par la Chine « font désormais des catalogues spéciaux “made in France” ».