MaPrimeRénov' Le site n'arrête pas de planter

S’il a toujours connu des bugs depuis sa création il y a 3 ans, mis des ménages dans la panade en laissant leurs dossiers en souffrance, le dispositif MaPrimeRénov' a cette fois battu des records avec une paralysie complète. De quoi désespérer de la transition énergétique.

Le site MaPrimeRénov’ devait être le dispositif idéal pour lancer le grand chantier de la rénovation énergétique des logements en versant des aides aux consommateurs s’engageant à réaliser des travaux d’économie d’énergie. Or depuis ses débuts, voilà 3 ans, Que Choisir reçoit des messages de particuliers désespérés qui ne touchent pas l'aide promise. Les bugs sont multiples, amplifiés par la pléthore d’arnaques qui conduisent l’Agence nationale de l'habitat (Anah), responsable du dispositif, à multiplier les contrôles, ce qui retarde encore le versement des primes.

Une pétition a d’ailleurs été lancée sur le net, qui frôle les 13 000 signatures sans aucune publicité. Elle dénonce avec raison « un site qui plante presque constamment et empêche de fournir les pièces exigées », « des conseillers téléphoniques qui ne maîtrisent pas leur sujet », « des erreurs dans la gestion des dossiers ». Les problèmes n’ont jamais cessé et sont d’une telle importance que la Défenseure des droits s’en est saisie, déplorant en octobre dernier « les graves dysfonctionnements techniques récurrents depuis sa mise en place ». Elle exigeait une amélioration dans les 3 mois. Au lieu de cela, le site MaPrimeRénov’ a connu une paralysie complète ces derniers jours, des demandeurs étant accueillis par le message « a processing error has occurred ».

Le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu a aussitôt promis de nouvelles améliorations et assuré que seuls 2 % des dossiers posaient problème, précisant que « les délais moyens sont de 5 semaines, 2 semaines pour la demande de subvention, 3 semaines pour le paiement ». Les bénéficiaires qui désespèrent de toucher MaPrimeRénov’ apprécieront...

Surtout, après 3 années de mise en échec sur les progrès régulièrement annoncés, Que Choisir doute fort que l’Anah soit en capacité de verser MaPrimeRénov’ à tous les consommateurs qui y ont droit.